Il Segreto Anticipazioni 23 ottobre 2019: Francisca rifiuta di conoscere Maria Elena e accusa Fernando di...

Francisca non crede che Fernando sia davvero cambiato e rifiuta di conoscere la donna che avrebbe compiuto questo "miracolo".

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di mercoledì 23 ottobre 2019, Maria Elena insiste per conoscere Francisca ma la Montenegro reagisce molto male e accusa il Mesia di essere tornato con altri piani diabolici. Fernando conferma però di essere davvero cambiato. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Maria Elena vuole conoscere Francisca in questa puntata de Il Segreto del 23 ottobre 2019

Fernando è tornato a Puente Viejo con una sorpresa: una nuova compagna. La graziosa e dolce Maria Elena, è la nuova fidanzata del Mesia e sembra essere riuscita a cambiare il perfido figlio di Olmo...stavolta veramente. La giovane viene da una nobile famiglia ed è molto innamorata del suo fidanzato, così come lui che rivela a tutti di voler convolare a nozze il più presto possibile. Maria Elena, giunta nel paese del suo promesso sposo, ha però un desiderio da esaudire. Vuole conoscere Francisca!

Francisca rifiuta di conoscere Maria Elena ne Il Segreto

Francisca non ha gradito il ritorno di Fernando tanto meno in compagnia di una donna. La dark lady non crede che il Mesia sia cambiato e sospetta che la giovane Maria Elena sia solo una copertura per qualche suo nuovo diabolico piano. Forse però sarà costretta a ricredersi. La bella fidanzatina si rivelerà molto più vera di quanto la Montenegro si aspettasse e dimostrerà non solo di essere riuscita a scaldare il cuore di Fernando ma anche di non provare nessun tipo di gelosia nei confronti di Maria. Ma qualcosa romperà il loro idillio amoroso e Fernando scatenerà di nuovo tutta la sua ira contro gli abitanti di Puente Viejo.

