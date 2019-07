Il Segreto Anticipazioni 23 luglio 2019: Adela accusa un malore dopo la rivelazione di Irene. Ecco cosa le ha detto...

Anticipazioni TV

Mentre continuano gli scontri tra Isaac e Antolina, Francisca scopre un nuovo nemico. La povera Adela intanto accusa un grave malore. Se la caverà?

Nella puntata de Il Segreto di martedì 23 luglio 2019, Alvaro si dichiara a Elsa, intanto la ragazza scopre Antolina a fissare le finestre della locanda e crede stia controllando il marito Isaac. Il Guerrero, prontamente avvisato dei movimenti della moglie, esplode. La pozione dei Mirañar continua a creare problemi e Carmelo è costretto a prendere una drastica decisione. Si respira un'aria tesa alla Casona, dopo Fernando anche Francisca, nutre delle riserve su Roberto. Una proposta di Anacleto creerà ansia ad Adela, che, già cagionevole, accuserà un malore. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 15.40.

Nuovo confronto tra Antolina e Isaac, nella puntata de Il Segreto del 23 luglio 2019

Alvaro si dichiara a Elsa, dicendole però di temere il sentimento che inizia a nutrire nei suoi confronti, il poverino le confessa infatti di essere rimasto traumatizzato dopo l'inspiegabile gesto della sua ex che si è tragicamente suicidata. Nel frattempo alla locanda i loschi movimenti di Antolina vengono notati sia dalla Laguna che da Matias e Marcela. Moglie e marito, certi che l'ex ancella stia tenendo sotto controllo Isaac, corrono ad informarlo. Scoperto di essere seguito e spiato, il Guerrero esplode contro la moglie, pretendendo i propri spazi.

Il Segreto: Francisca odia Roberto

Mentre Carmelo è costretto a ritirare le ampolle della pozione prodotta dai Miranar, causa di molti litigi tra i paesani, Donna Francisca, alla Casona, è sul piede di guerra: la Montenegro non condivide la decisione della figlioccia di ospitare Roberto, l'amico cubano, che fin dal primo momento ha attirato l'antipatia della donna.

Il Segreto: Adela accusa un malore

Anacleto, chiede a Irene di tornare a lavorare per lui, promettendole di farle firmare gli articoli, ma la donna e i suoi amici sono comunque titubanti a riguardo, in particolare Adela, che durante la discussione si sente male. Dopo la difficile operazione per estrarre il bossolo di una pallottola conficcata nel cranio, Adela non si è mai completamente ripresa, alcune schegge sono rimaste nella sua testa e tornano a mettere in pericolo la vita della Leal, soprattutto in situazioni di estrema agitazione come questa.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.40.