Il Segreto Anticipazioni 22 settembre 2020: Le strade di Matias, Alicia e Damian di dividono!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 22 settembre 2020: nell'episodio della Soap, vedremo che Matias, dopo aver preso le distanze da Damian e Alicia, accetterà di entrare nel Consiglio Comunale.

Vediamo le Anticipazioni de Il Segreto del 22 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap in onda alle 14.20 su Canale5, i vertici del sindacato sono stati arrestati e sono sotto interrogatorio. Matias informa immediatamente sia Damian che Alicia di quanto successo e comunica poi a Maurcio di aver accettato la carica di Consigliere Comunale. Con lui ci sarà anche Iñigo. Damian sospetta che il Castañeda abbia pensato solo a se stesso e che sia disposto a lasciare i suoi vecchi compagni in difficoltà. Don Filiberto capisce che Antoñita gli ha mentito e torna alla carica recandosi a L'Habana, per scoprire cosa gli stia nascondendo la domestica. Intanto, proprio Antoñita comincia a essere spaventata dalle condizioni di salute di Francisca e visto che la Montenegro perde ripetutamente i sensi, decide di chiedere aiuto a Tomas. Dovrà però raccontargli tutta la verità.

Il Segreto Anticipazioni: Matias entra nel consiglio comunale, Damian lo accusa di essere un traditore...

Le strade di Matias, Damian e Alicia si dividono, il Castaneda avvisa i due compari dei "rastrellamenti" avvenuti tra gli esponenti del sindacato e poi accetta la proposta di Mauricio di entrare a far parte del Consiglio Comunale dove lavorerà spalla a spalla con Inigo. Anche il fidato collaboratore di Isabel ha infatti accettato la proposta del Sindaco. Damien accusa il ragazzo di essere un traditore, pronto ad abbandonare gli amici in difficoltà...

Antonita è disparata, Francisca sta male. Nella Puntata de Il Segreto del 22 settembre 2020

Nel frattempo la situazione per Antonita si fa sempre più preoccupante. Isabel è partita e Francisca sta male. La povera domestica ha chiesto aiuto a Don Fliberto, nel tentativo di scoprire di quali cure somministrare alla sua ospite, ma è stata attenta a non svelare nulla sulla presenza della donna alla Habana, mantenendo fede alla promessa fatta alla Marchese. Ma il parroco non si è lasciato fregare e, deciso a scoprire la verità, ha iniziato ad indagare partendo proprio dall'Habana.

Il Segreto Anticipazioni: Antonita tradisce Isabel?

Francisca non sembra però rispondere alle cure consigliate dal Parroco e la povera domestica non vede altra via di uscita che raccontare tutto a Tomas. La Montenegro del resto perde ripetutamente i sensi, le sue condizioni sembrano gravissime e Antonita, pur non volendo svelare il segreto della sua signora, teme che l'ospite possa morire sotto i suoi occhi da un momento all'altro. Non c'è più via di uscita, è la resa dei conti...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Il Segreto dal 21 al 27 settembre 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.