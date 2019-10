Il Segreto Anticipazioni 22 ottobre 2019: Fernando torna a Puente Viejo...con una donna

Anticipazioni TV

Fernando rientra in paese con una nuova fidanzata, Maria Elena. L'usuraio Pablo Armero intanto minaccia Prudencio.

Le anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 22 ottobre 2019, l'usuraio Pablo Armero minaccia Prudencio ma l'Ortega non si fa di certo spaventare mentre a Puente Viejo fa il suo ingresso Fernando Mesia in compagnia di una donna, la fidanzata Maria Elena. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Pablo Armero minaccia Prudencio nella puntata de Il Segreto del 22 ottobre 2019

La sua fama da strozzino procede ormai Prudencio in tutta Puente Viejo e il suo nome è arrivato ovunque, persino a La Puebla. Purtroppo a sentirlo è Pablo Armero, l'uomo che si ritiene lo strozzino più importante della zona e che mal vede l'intromissione di un giovane – non al suo soldo – nei suoi affari. L'Armero si presenta così allo locanda dell'Ortega per mettere in chiaro la situazione. Prudencio risponde a tono, inimicandosi il suo “collega” definitivamente. Ma per ora ha altro a cui pensare. Il prestito concesso a Severo potrebbe fruttare un grande guadagno e di sicuro la sua insubordinazione ai piani di Francisca, avrà delle ripercussioni.

Fernando Mesia torna a Puente Viejo...con una donna ne Il Segreto

Francisca si è liberata di Roberto con un veleno molto potente ma se la matrona di Puente Viejo, sperava di poter riavere il controllo sulla sua tenuta e sulla vita di Maria senza intoppi...si sbagliava! A varcare di nuovo le porte del paese è Fernando Mesia, in compagnia di una donna molto elegante e che sembra avere per lui una certa adorazione. Si tratta di Maria Elena, la sua nuova fidanzata e suo grande amore. Il Mesia sembra cambiato ma la Dark Lady, come la sua figlioccia, non si lasciano abbindolare.

