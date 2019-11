Il Segreto Anticipazioni 22 novembre 2019: Fernando incoraggia Maria "tornerai a camminare"

Anticipazioni TV

Fernando sprona Maria a combattere, incoraggiandola a sentire uno specialista esperto in disabilità motorie.

Nella puntata di venerdì 22 novembre 2019, vedremo Maria profondamente depressa. Fernando proverà a consolarla raccontandole di quando anche lui è stato costretto a muoversi su una sedia a rotelle, poi le consiglierà di rivolgersi ad un medico esperto nelle disabilità motorie. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap per la puntata in onda domani su Canale 5 a partire dalle 16.10.

Maria non accetta la sua disabilità e cade in depressione, nelle puntata de Il Segreto del 22 novembre 2019

Dal terribile attentato che ha funestato le nozze di Fernando, obbligando Maria - forse per il resto della vita - su una sedia a rotelle, la povera Castaneda non è più la stessa. Depressa e incapace di accettare il suo terribile destino, è caduta in profonda depressione. Il suo pensiero va ai figli Esperanza e Beltran, consapevole che non potrà più giocare con loro, stargli dietro, gestirli come una come buona madre sa fare...

Il Segreto: Fernando incoraggia Maria a sentire uno specialista esperto

Fernando accortosi delle triste condizione di Maria e del suo profondo sconforto, sente di dover far qualcosa per la donna che - in fondo - non ha mai smesso di amare. E' per questo che si recherà al suo capezzale pronto a consolarla, ma anche a darle buoni consigli. Il Mesia infatti incoraggerà Maria a sentire un specialista, anzi un luminare, esperto in disabilità motorie. Avendo anche lui anni prima affrontato lo stesso calvario è pronto a darle il nome di un medico, capace di donarle nuovamente speranza. Maria accetterà di lottare?

