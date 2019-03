Il Segreto Anticipazioni 22 marzo 2019: Gonzalo uccide Francisca

Nella puntata de Il Segreto di venerdì 22 marzo 2019, Donna Francisca viene lasciata in custodia a Fernando, che non può fare nulla per impedire che il suo rivale Gonzalo spari alla Montenegro, uccidendola a sangue freddo. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

Il matrimonio di Antolina ha portato gli inquilini della Casona ad allontanarsi dalla Villa. A casa rimane solo Fernando, a cui viene affidata Francisca, ancora non in grado di intendere e volere.

Gonzalo fa irruzione nella Casona in questa puntata de Il Segreto del 22 marzo 2019

Raimundo lascia Francisca alle cure di Fernando per raggiungere la chiesa, dove si celebrano le nozze di Antolina e Isaac. Il Mesia si trova quindi solo ad accudire la Montenegro, ancora inferma e in ancora in stato semi-vegetativo. All'improvviso si troverà davanti un volto a lui tristemente conosciuto. Si tratta di Gonzalo Valbuena, il figlio di Pepa, tornato a Puente Viejo per prendersi la sua vendetta contro la terribile matrona. Fernando e il Valbuena sono antichi rivali in amore; si sono infatti contesi l'amore di Maria, l'amata nipote di Raimundo ed ex moglie del Mesia.

Gonzalo uccide Francisca

Gli intenti di Gonzalo sono molto chiari. Fernando non può fare nulla per impedire che il suo antico nemico punti la pistola contro Francisca e le spari uccidendola a sangue freddo. In lui non c'è solo desiderio di vendetta ma c'è anche la volontà di mettere le mani sul patrimonio della Montenegro, che spetta alla sua famiglia – a lui e a Maria - di diritto. Sarà davvero la fine di Francisca o Gonzalo nasconde un piano?

