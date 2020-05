Anticipazioni TV

Il Segreto Anticipazioni puntata del 22 maggio 2020, ecco cosa succede nelle Trame dell'episodio di domani: Alicia cerca notizie su Matias ma alla locanda si scontra con Marcela, furiosa contro la sua rivale.

Nelle anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – venerdì 22 maggio 2020 – i rivoltosi affidano a Matias il compito di trasportare delle armi e il giovane è costretto a lasciare Puente Viejo per qualche giorno. Insospettita dalla sua assenza, Alicia si presenta alla locanda per chiedere informazioni sul ragazzo ma Marcela – furiosa – la caccia. La Del Molino le intima di stare lontana dal marito mentre Dolores attende con molta preoccupazione, l'ammenda per la vendita di contrabbando di tabacchi. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Il Segreto Anticipazioni: Matias lascia Puente Viejo per una missione pericolosa

La rivolta alla miniera non sembra destinata a cessare tanto presto. Gli operai, furiosi per le cattive condizioni di sicurezza imposte da Isabel, sono pronti a tutto anche alla lotta armata. Per questo motivo affidano a Matias il compito di trasportare le armi e il giovane è costretto a lasciare Puente Viejo per qualche giorno. Non è un buon momento per allontanarsi da casa, non dopo lo scontro con Tomas e i sospetti di Marcela nei confronti di Alicia. La Del Molino ha infatti capito che anche suo marito si è lasciato andare tra le braccia di un'altra donna, così come ha fatto lei con il De Los Visos.

Marcela vs Alicia ne Il Segreto Anticipazioni del 22 maggio 2020

Dopo la partenza di Matias, avvenuta così repentinamente da non aver avuto il tempo di avvertire nessuno, Alicia si presenta alla locanda. La ragazza vorrebbe avere notizie sul Castañeda ma si trova faccia a faccia con Marcela, furiosa di trovarsi davanti la sua “rivale”. La Del Molino decide di affrontarla e le intima di stare lontana da suo marito e dalla sua famiglia. Marcela è gelosa e quindi ancora innamorata di suo marito?

Il Segreto Anticipazioni: Dolores attende la sua condanna

Dolores ha combinato un vero guaio. La pettegola di Puente Viejo si è resa colpevole della vendita di contrabbando di tabacchi e ora attende che le arriva l'ammenda. La bottegaia ha paura di dover pagare caro il suo errore e che sia addirittura costretta a chiudere la sua attività. Come finirà questa storia? Riuscirà a tirare presto un respiro di sollievo?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.