Il Segreto Anticipazioni 22 luglio 2020: Angustias ruba a Pepa il regalo di Tristan!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni della Puntata de Il Segreto del 22 luglio 2020: Angustias sottrarrà di nascosto a Pepa un dono ricevuto da Tristan!

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 22 luglio 2020. Nell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45 - Melquiades rivela a Raimundo di essere ricercato, anche se non ha commesso alcun crimine di sangue, ma Don Anselmo, piccato da un confronto con l'uomo su questioni politiche, decide di denunciarlo alla Guardia Civile. I fratelli di Juan cercano di persuaderlo a lasciar stare Soldad, così da evitare tragiche conseguenze. Tristan e Pepa si incontrano e lui ha in serbo per lei una sorpresa: uno splendido fermaglio. Angustias però lo scopre...

Il Segreto: Don Anselmo denuncia l'amico di Raimundo

Raimundo vive un momento spensierato quando riceve la visita di un suo vecchio amico che gli fa ricordare i tempi dell’università, ma poi Don Anselmo rompe l'idillio. Il Sacerdote usa la confessione di Melquiades, che ha ammesso di essere ricercato, per incastrarlo. Piccato infatti da un confronto con l'uomo su questioni politiche, andrà a denunciarlo alla Guardia Civile!

Il Segreto: La famiglia di Juan consiglia al ragazzo di rinunciare a Soledad

Dopo aver scoperto un ritratto osé della figlia, Francisca l'ha punita brutalmente. Juan è preoccupato e riflette sul consiglio dei suoi fratelli che, spingono affinché lasci stare la ragazza, così da evitarle nuovi tormenti. Rosario, la madre di Juan, prova intanto a convincere Soledad a lasciar partire il figlio.

Angustias ruba il regalo che Tristan ha fatto a Pepa, nella puntata de Il Segreto del 22 luglio 2020

Donna Angustias, durante un incontro con Don Anselmo, ha confessato di nutrire dei sospetti nei confronti di Pepa. Poi, durante una seduta di massaggi, le ha rubato un fermaglio per capelli. Angustias ha già visto l'oggetto tra le cose di Tristan, ed è quindi certa che si tratti di un dono del marito alla levatrice. Effettivamente la donna non sbaglia: Tristan ha donato il fermaglio a Pepa accompagnandolo con queste parole: "uno splendido fermaglio per una donna bellissima".

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.