Il Segreto Anticipazioni 22 gennaio 2021: Pablo è scomparso, Ignacio è disperato!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 22 gennaio 2021. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Pablo è partito alla volta di Bilbao nascondendo le sue intenzioni alla famiglia, nel frattempo anche Alicia fa perdere le sue tracce. Si teme il peggio!

Scopriamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 22 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5, Pablo pensa di aver trovato un indizio sulla scomparsa della madre che lo conduce a Bilbao, ma non rivelerà a nessuno della sua partenza. Mentre don Ignacio è preoccupato per l'assenza del giovane, si teme anche per la vita di Alicia, che potrebbe essere rimasta coinvolta in un attentato...

Il Segreto Anticipazioni: Pablo vive un grande tormento

Da quando Maria Jesus è entrata nella sua vita, tutto è cambiato per il povero Pablo. Il ragazzo ha scoperto l'identità di suo padre e ha dovuto dire addio al suo grande amore, Carolina. Un prezzo altissimo da pagare, soprattutto alla luce del terribile tradimento di sua madre. La scaltra imbrogliona, dopo essersi insinuata nella vita del ragazzo, ha incastrato il povero Urrutia, l'anziano collaboratore di Ignacio a cui Pablo è legato fin da bambino, per poi scomparire.

Pablo vuole ritrovare sua madre ed ottenere delle risposte, nella Puntata de Il Segreto del 22 gennaio 2021

Urrutia, grazie all'influenza di Alicia e alla clemenza del Capitano Huertas, ha finalmente fatto ritorno a casa dopo un duro periodo di carcere. Pablo accoglie con gioia la notizia, ma il suo animo tormentato non sembra comunque trovare pace: vuole risposte e solo sua madre può dargliene! E' ormai da giorni che sta maturando l'idea di voler lasciare Puente Viejo per mettersi sulle tracce della donna. Ora che le acque si sono calmate, e Jesus ha potuto riabbracciare la sua famiglia, capisce che nulla più lo lega ed è pronto a portare a compimento il suo piano.

Il Segreto Anticipazioni: anche Alicia è scomparsa, potrebbe essere rimasta coinvolta in un attentato!

Il ragazzo dunque parte alla volta di Bilbao, pronto a ritrovare sua madre, ma senza avvisare nessuno; una scomparsa terribile e inaspettata che metterà seriamente in allarme il povero don Ignacio. Nel frattempo anche Alice non da notizie di se da ore e in città inizia a girare la temibile voce di un attentato in cui potrebbe essere rimasta coinvolta proprio l'aspirante sindaca della città. Famiglia Solozabal e Urrutia nuovamente unite, ma questa volta, dall'angoscia per i propri figli!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall'18 al 24 gennaio 2021

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.