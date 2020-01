Il Segreto Anticipazioni 22 gennaio 2020: Prudencio interroga Ana, la sorella di Lola

Anticipazioni TV

Prudencio vuole la verità e trovata Ana, la sorella di Lola, decide di interrogarla.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – mercoledì 22 gennaio 2020 – Prudencio è alla ricerca di risposte su Lola e cerca di andare in fondo alla faccenda. Per questo vuole interrogare Ana, la sorella della sua amata, per scoprire il suo segreto. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell' episodio in onda alle 16.30 su Canale5.

Prudencio alla ricerca della verità su Lola in questa puntata de Il Segreto del 22 gennaio 2020

Dopo Julieta, Prudencio avrebbe voluto non soffrire più per amore. Eppure l'arrivo di Lola ha cambiato tutto. La ragazza ha saputo farsi spazio nel cuore dell'Ortega per poi rivelargli il suo terribile segreto: è una spia di Francisca. La ragazza ha confessato al giovane bottegaio di aver agito per conto della Montenegro ma di essersi sinceramente innamorata di lui. È per questo che ha deciso di dirgli tutta la verità, pur di proteggerlo da un usuraio dai pochi scrupoli. Per Prudencio è stato un colpo troppo grande da sopportare e nonostante le lacrime della giovane – che gli ha rivelato il suo triste passato - ha subito deciso di allontanare Lola da lui, licenziandola. Don Berengario ha però pregato il ragazzo di dare una seconda opportunità alla giovane e di indagare più a fondo sulla faccenda.

Il Segreto: Prudencio interroga Ana, la sorella di Lola

Lola ha confessato a Prudencio di essere un assassina. Ha ucciso suo padre per difendere lei e sua sorella dai suoi abusi e di essere poi stata costretta a scappare, ripudiata dal suo compagno. Prudencio non ha mostrato grande compassione nei confronti della giovane ma il suo cuore innamorato finisce per dare retta ai consigli di Don Anselmo e si mette alla ricerca di Ana. Trovata la giovane può finalmente interrogarla e scoprire se Lola ha detto o meno la verità sul suo conto. Vedremo che il mistero della bella de Il Segreto, convincerà l'Ortega a riaprire definitivamente il suo cuore all'amore.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.30.