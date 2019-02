Il Segreto Anticipazioni 22 febbraio 2019: Antolina esplode contro Elsa

Nella puntata de Il Segreto di venerdì 22 febbraio 2019, Antolina rivela a Elsa tutto il suo rancore nei suoi confronti; tutti si renderanno conto che l'ex domestica della Laguna ha da sempre cercato di tramare contro di lei, arrivando a portarle via Isaac. Vediamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

I nodi vengono finalmente al pettine in quel di Puente Viejo. Dopo lunga attesa, Elsa riuscirà a far capitolare la perfida Antolina davanti a tutti.

Antolina inveisce contro Elsa in questa puntata de Il Segreto del 22 febbraio 2019

Elsa ha deciso di non lasciare per il momento Puente Viejo. La scoperta che suo padre è vivo e il conforto ricevuto da Consuelo, Matias e Marcela, l'hanno spinta ad affrontare nuovamente Antolina. Stavolta il faccia a faccia tra le due donne sarà terribile. Antolina, messa sotto pressione, rivelerà alla sua ex padroncina tutto il rancore e il risentimento che prova e ha sempre provato nei suoi confronti. I sospetti della Laguna troveranno così conferme: Antolina ha sempre cercato di far del male a Elsa e ora sta per portarle via l'uomo della sua vita: Isaac.

Antolina smascherata

Dietro la faccia angelica, si nasconde una donna spietata e senza scrupoli. Antolina ha occultato per troppo tempo la sua vera natura e il suo odio nei confronti di Elsa. Pur di prendersi una rivincita sulla Laguna, la perfida bionda di Puente Viejo ha sedotto Isaac ed è riuscita a convincerlo a sposarla. Il Guerrero ha infatti deciso di prendersi le sue responsabilità dopo aver scoperto che la ragazza aspetta un figlio da lui e ha deciso di mettere da parte i suoi sentimenti per la bella Elsa. Ora però che i sotterfugi di Antolina sono stati smascherati, cosa deciderà di fare il carpentiere? Tornerà dal suo vero amore?

