Il Segreto Anticipazioni 22 aprile 2020: Mauricio sospetta di Isabel. Riuscirà a incastrarla?

Nelle anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – mercoledì 22 aprile 2020 – Don Ignacio decide di non cambiare idea e di non mentire. Sfida così un'eventuale condanna e va a testimoniare, accompagnato dal capitano Hertas. Adolfo intanto sostituisce Tomas nell'azienda di famiglia mentre Mauricio comincia a sospettare che Isabel voglia sabotare il Solozobal per qualche oscuro motivo. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Don Ignacio sfida la sorte nella puntata de Il Segreto del 22 aprile 2020

Il Segreto anticipazioni: Mauricio sospetta di Isabel

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.