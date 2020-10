Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame per la Puntata de Il Segreto del 21 ottobre 2020. Nell'Episodio della Soap di Canale5, Donna Eulalia ordina a Campuzano di appiccare il fuoco a Puente Viejo. La piccola Camelia rischia di morire!

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 21 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, una nuova tragedia colpisce Puente Viejo. Il paese rivive l'incubo dell'incendio appiccato da Fernando Mesia. Stavolta però il piromane è Campuzano, lo scagnozzo di Donna Eulalia. Intanto le sorelle Solozobal scoprono che la madre di Pablo è ancora viva e temono che possa presentarsi alla villa. Intanto Dolores è molto preoccupata per la scomparsa di Tiburcio mentre Tomas decide di chiarirsi con Matias. Il piromane torna a colpire e stavolta a farne le spese sarà la piccola Camelia.

Puente Viejo brucia in questa puntata de Il Segreto del 21 ottobre 2020

Donna Elulaia è pronta a colpire. La nemica di Francisca ha atteso questo momento da anni e il suo piano darà i suoi frutti e presto. La malefica ordina al suo fedele Campuzano di appiccare il fuoco a Puente Viejo e di distruggere tutto quello che apparteneva alla sua odiata consanguinea. Nessuno potrà sospettare di lei, visto che tutti – compresa la Montenegro – la credono morta e il paese finisce per rivivere l'incubo dell'incendio appiccato da Fernando Mesia ben dieci anni prima.

Anticipazioni Il Segreto: Camelia rischia di morire

Il piromane ha colpito Puente Viejo e i cittadini sono molto spaventati. L'incendio è terribile e tutti si mettono all'opera per spegnerlo. Purtroppo a farne le spese è la piccola Camelia. La bambina inala talmente tanto fumo che cade svenuta a terra. Le Anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che la vita della figlia di Marcela e Matias sarà appesa a un filo e che il Castañeda, spaventato dalla prospettiva di perderla, perderà completamente la testa.

Il Segreto Anticipazioni: Le sorelle Solozobal temono l'arrivo della madre di Pablo

Don Ignacio ha fatto una promessa a Pablo: aiutarlo a cercare sua madre. Il ragazzo ha scoperto che la sua mamma è viva e intende mettersi in contatto con lei. Mentre il giovane è molto felice di questa scoperta, le sorelle Solozobal, venute a conoscenza che la donna è viva, temono che possa presentarsi alla Villa. Intanto Tiburcio è scomparso e Dolores è molto preoccupata mentre Tomas, dopo l'aggressione di Matias, decide di chiarirsi con il Castañeda.

