Il Segreto Anticipazioni 21 luglio 2020: Angustias sospetta di Pepa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della Puntata de Il Segreto del 21 luglio 2020: Angustias, rientrata alla Villa, chiede l'aiuto di Don Anselmo per indagare su Pepa

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 21 luglio 2020. Nell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45 - Pepa mette in guardia Tristan da Francisca. Nel frattempo Raimundo scopre grazie a Don Anselmo dell'atteggiamento ambiguo e minaccioso di Pardo nei confronti di Emilia. Donna Angustias, rientrata alla Villa, inizia a nutrire dei sospetti nei confronti della levatrice e cerca aiuto per indagare. Intanto Alfonso, Ramiro e Juan devono portare a termine un macabro compito...

Il Segreto: Pepa informa Tristan di quello che Francisca ha fatto alla povera Soledad

Dopo aver scoperto un ritratto osé della figlia, Francisca l'ha punita brutalmente. Frustata a sangue, Soledad è ora segregata. Solo Pepa ha potuto farle visita. Ottenuto infatti il permesso di curarle le ferite, la levatrice ha scoperto quanto accaduto e ascoltato la versione della povera ragazza. Impietosita e preoccupata ha quindi preso una rischiosa decisione: informare Tristan. Pepa racconterà al Castro cosa ha fatto sua madre, nella speranza che possa proteggere Soledad. Tristan accetterà questa interferenza della levatrice nelle faccende di famiglia?

Il Segreto: Raimundo preoccupato per Emilia, ma lei...

Raimundo vive un momento spensierato quando riceve la visita di un suo vecchio amico che gli fa ricordare i tempi dell’università, ma Don Anselmo lo riporta alla realtà avvisandolo che Pardo ha assunto uno strano comportamento con sua figlia Emilia. L'Ulloa, preoccupato, cercherà di scoprire di più, ignaro del piano di sua figlia. Emilia infatti, affatto sprovveduta, ha chiesto l'aiuto di qualcuno capace di difendere lei e suo padre dal minaccioso criminale!

Angustias nutre dei sospetti su Pepa, nella puntata de Il Segreto del 21 luglio 2020

Donna Angustias, di nuovo in forze, si offre di organizzare la festa patronale con Pedro e Dolores, mettendo a disposizione la casa di Donna Francisca per un banchetto di beneficenza. Poi, durante un incontro con Don Anselmo, la giovane confessa i suoi sospetti nei confronti di Pepa e gli chiede di aiutarla a scoprire cosa nasconde. Nel frattempo Alfonso e Ramiro hanno accettato di aiutare il fratello Juan a dissotterrare il cadavere che ha seppellito nel terreno di Tristán!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 20 al 24 luglio 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.