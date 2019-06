Il Segreto Anticipazioni 21 giugno 2019: Francisca sta male!

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di venerdì 21 giugno 2019, Francisca è assalita da terribili incubi e il suo Raimundo comincia a temere per la sua salute, visibilmente debilitata. Antolina torna alla carica e inscena un'altra aggressione da parte di Elsa ma stavolta interviene Consuelo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.30 su Canale5.

Raimundo in pena per Francisca in questa puntata de Il Segreto del 21 giugno 2019

Francisca Montenegro è tornata ed è tempo di prendersi quello che ha lasciato! La Dark lady di Puente Viejo vuole vendetta e nessuno dei suoi nemici la farà franca. Ne sanno qualcosa Fernando e Severo, sconvolti dal ritorno della matrona che credevano morta. Francisca però sembra aver qualcosa che non va. Giunta alla Villa, la donna viene assalita da terribili incubi notturni e da improvvisi vuoti di memoria. Raimundo è molto preoccupato per la moglie, visibilmente indebolita dal periodo appena trascorso e probabilmente ancora debilitata dalle torture di Fulgenzio.

Antolina torna alla carica ma Consuelo interviene

Antolina ha perso il bambino e finalmente ha messo Isaac contro Elsa. Purtroppo però ancora non è riuscita a mettere tutta Puente Viejo contro di lei. Dopo aver finto che la Laguna l'abbia spinta dal dirupo ed aver svelato che la ragazza è stata ricoverata in clinica psichiatrica ancora adolescente, la signora Guerrero inscena una nuova aggressione in piazza. Stavolta però ci sono testimoni! Consuelo interviene per difendere la sua amica e per allontanare da lei – almeno per ora – la sua nemica.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.

