Il Segreto Anticipazioni 21 gennaio 2020: Maria fa una scelta dolorosa e mette in difficoltà Fernando

Fernando cerca di convincere Maria a ridurre le sedute di terapia con Dori Vilches.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di oggi – martedì 21 gennaio 2020 – Maria prega Fernando di non ridurre le sue sedute di terapia. La Castañeda non è disposta a gettare la spugna. Scopriamo cosa ci rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.30 su Canale5.

Maria soffre ma non vuole abbandonare la terapia nella puntata de Il Segreto del 21 gennaio 2020

Le sedute di terapia con Dori Vilches sono molto impegnative e Maria soffre per i dolori atroci. Fernando sembra preoccupato per la sua ex moglie e cerca di intervenire per convincerla a rallentare. Il Mesia le propone di riposare e di dimezzare gli incontri con l'infermiera ma la Castañeda è convinta che solo sottoponendosi con costanza e dedizione alle cure della Vilches, potrà tornare a camminare presto. Il figlio di Olmo è così costretto a lasciare che la ragazza continui con il suo percorso. Purtroppo Maria ignora che dietro l'apparente preoccupazione di Fernando si celano ben altri fini.

Il Segreto: cosa nasconde Fernando?

Le trame de Il Segreto si faranno sempre più misteriose. Maria farà di tutto per recuperare l'uso delle gambe ma i suoi sforzi potrebbero essere vani. La Castañeda scoprirà presto che la Vilches nasconde un passato oscuro e che Fernando non è sincero come vuole farle credere. Spoiler ci rivelano infatti che il Mesia ha un accordo con Dori e la vittima del loro piano è proprio l'inconsapevole figlioccia di Francisca. Fino a quando la povera Maria rimarrà tra le grinfie del suo perfido ex marito?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.30.