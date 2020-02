Il Segreto Anticipazioni 21 febbraio 2020: Don Berengario è in pericolo

Anticipazioni TV

Don Berengario cade nella trappola di Esther e le promette di pagare i suoi debiti.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – venerdì 21 febbraio 2020 – Berengario decide di aiutare Esther utilizzando l'eredità della sua facoltosa famiglia. Gli abitanti di Puente Viejo intanto rifiutano la proposta di Garcia Morales e si preparano all'inondazione della città. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Don Berengario vuole pagare i debiti di Esther in questa puntata de Il Segreto del 21 febbraio 2020

La vita di Don Berengario è cambiata da un giorno all'altro, dopo aver ricevuto una strana e sconvolgente visita: quella di sua figlia. Il sacerdote non era minimamente a conoscenza di essere diventato padre e la scoperta dell'esistenza di Esther lo ha profondamente scosso. Ma superato lo shock iniziale, ha cominciato a godersi questa sua nuova "condizione" e si è affezionato profondamente alla ragazza. La giovane ha però dei grossi problemi. Ha contratto infatti un enorme debito, che deve saldare al più presto. Berengario decide di darle una mano e decide di utilizzare l'eredità della sua facoltosa famiglia per salvare la ragazza. Purtroppo per lui però, è caduto in un subdolo tranello. Esther è infatti una truffatrice!

Il Segreto: Ultime speranze per Puente Viejo

Garcia Morales ha svelato il suo vero volto. Il sottosegretario è in combutta con Fernando per distruggere Puente Viejo. La diga sta per essere inaugurata e i cittadini – che hanno rifiutato il rimborso per il loro trasferimento - sono molto preoccupati di dover lasciare le loro case e il loro paese per un destino ignoto. Carmelo le ha provate tutte ma Morales è un uomo insopportabile e per il sindaco non c'è stata possibilità di dialogo. Francisca ha però sicuramente un asso nella manica. La Montenegro non lascerà certo che le sue terre vengano distrutte dall'inondazione ed è pronta a tutto per fermare i suoi rivali...soprattutto se portano il cognome Mesia.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 17 al 23 febbraio 2020.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.