Il Segreto Anticipazioni 21 aprile 2020: Don Ignacio rischia la prigione. Ecco perché

La guerra di Isabel contro Don Ignacio, rischia di mandare in galera il Solozobal. Tomas intanto confessa ad Adolfo di avere una relazione con Marcela.

Nelle anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – martedì 21 aprile 2020 – Don Ignacio è nei guai. Isabel trama contro di lui e la commissione giudiziaria vuole che modifichi la sua dichiarazione sui fatti avvenuti in stazione, perché sospettato di essere un repubblicano sovversivo. Intanto Tomas confessa ad Adolfo di avere una relazione con Marcela mentre Raimundo cerca ancora notizie su Francisca. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Don Ignacio rischia la prigione in questa puntata de Il Segreto del 21 aprile 2020

Isabel vuole incastrare Don Ignacio, facendo rivelare il suo segreto: è un repubblicano. Il nuovo padrone della Casona racconta a Urrutia che, dopo questa scoperta, la commissione giudiziaria vuole che lui modifichi la sua dichiarazione sui fatti accaduti in stazione, perché sospettato di essere un sovversivo. La faccenda si fa molto complicata. L'Inimicizia tra i De Los Visos contro i Solodobal si sta trasformando in una vera e propria guerra. Isabel, invidiosa degli affari del suo nemico, obbliga Cosme a denunciare l'uomo.

Il Segreto anticipazioni: Tomas confessa ad Adolfo della sua relazione con Marcela

A Puente Viejo nessuno ancora sa di Marcela e Tomas. I due amanti si guardano bene dal farsi vedere insieme anche se circolano già voci e pettegolezzi sulla bottegaia. Marcela rischia di essere accusata di adulterio e le anticipazioni de Il Segreto ci lasciano intendere che presto, in paese, farà ritorno Matias. Tomas però non resiste e confessa a suo fratello Adolfo della relazione con la Castañeda, cercando di trovare almeno in lui, un alleato. Raimundo è tornato a Puente Viejo senza Francisca. L'Ulloa continua a cercare informazioni su sua moglie, di cui ha perso le tracce ormai da tempo.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.