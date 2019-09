Il Segreto Anticipazioni 20 settembre 2019: Elsa prossima alle nozze

Anticipazioni TV

Elsa ha deciso di sposare Alvaro e lo comunica ad amici e parenti. Carmelo continua a depistare Cifuentas ma l'investigatore tormenta Don Berengario.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di venerdì 20 settembre 2019, Elsa accetta la proposta di matrimonio di Alvaro, rallegrando Antolina. Isaac viene informato da Dolores e va su tutte le furie, preoccupato per la Laguna mentre Carmelo non dice nulla a Don Berengario riguardo i nuovi interrogatori sui due cadaveri da poco ritrovati. Un quotidiano intanto pubblica la falsa notizia sull'avvistamento dei Molero, in Francia ma Cifuentas non ci crede. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Elsa sposerà Alvaro in questa puntata de Il Segreto del 20 settembre 2019

Elsa ha preso la sua decisione ed è pronta a diventare la moglie di Alvaro. La Laguna ha deciso quindi di dire di sì alla proposta di matrimonio del dottore e vuole comunicare subito la lieta notizia ai suoi amici più cari. Il piano di Antolina ha funzionato e la signora Guerrero gongola per il suo successo. Non si può certo dire lo stesso per Isaac, che invece continua a sospettare del medico ed è convinto che stia ingannando la donna che non ha mai smesso di amare. Matias si preoccupa di fargli sapere con tatto la novità ma a informarlo delle prossime nozze della sua ex fidanzata, ci pensa Dolores.

Il falso avvistamento dei Molero in Francia ne Il Segreto

Saul ha messo alle strette Don Berengario e Carmelo, costringendoli a rivelargli la verità su Julieta. Il religioso, roso dai sensi di colpa, è sul punto di rivelare alla polizia di essersi macchiato di omicidio. Per questo il Leal preferisce non dirgli nulla suoi nuovi interrogatori riguardanti il ritrovamento dei due cadaveri. Intanto un quotidiano pubblica la falsa notizia dell'avvistamento dei Molero, padre e figlio, in Francia. Si tratta dell'articolo scritto da Irene a cui Cifuentas non crede. L'investigatore continua così a provocare Don Berengario, da lui considerato - a ragione - l'anello debole di questa catena di menzogne. Fernando è stato cacciato dalla Casona ma prima di lasciare casa Montenegro, avverte Prudencio, dicendogli di non fidarsi di Francisca perché non mantiene mai un patto.

