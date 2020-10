Il Segreto Anticipazioni 20 ottobre 2020: Matias si vendicherà di Tomas...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame per la puntata de Il Segreto del 20 ottobre 2020. Nell'episodio della Soap, Matias è ormai certo che l'amate di sua moglie sia Tomas e decide di aggredire furiosamente il marchesino.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 20 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Damian perde alcune falangi della mano a causa di un incidente avvenuto in fabbrica e Don Ignacio gli promette di non lasciarlo mai solo. Intanto Matias, dopo aver scoperto altri dettagli sul tradimento di Marcela, aggredisce Tomas. Donna Eulalia intanto ha preso in ostaggio Raimundo e ordina a Campuzano di mettere in moto il piano di vendetta contro Francisca. Manuela invece viene dimessa dall’ospedale.

Matias aggredisce Tomas in questa puntata de Il Segreto del 20 ottobre 2020

Momenti difficili per Puente Viejo e per la famiglia Solozobal. Nella fabbrica di Don Ignacio accade un terribile incidente e Damian ne è purtroppo vittima. L'operaio perde alcune falangi della sua mano e non potrà mai più recuperarne la piena funzionalità. L'uomo teme quindi di perdere per sempre il lavoro ma Don Ignacio gli promette che non lo lascerà mai solo e troverà per lui una soluzione. Intanto Matias, dopo aver ascoltato un'ambigua frase di Alicia, ha avuto la conferma che sua moglie, in sua assenza, lo abbia tradito. Il Castañeda scopre che l'uomo con cui la sua consorte si è consolata è Tomas De Los Visos e deciso a fargliela pagare, aggredisce il marchesino come una furia. Lo scontro sarà terribile e forse il matrimonio tra Matias e Marcela è di nuovo a rischio.

Anticipazioni Il Segreto: Donna Eulalia pronta all'attacco!

Il piano di Donna Eulalia è pronto e la donna pregusta già la sua vendetta contro Francisca. La nemica numero uno della Montenegro è riuscita a incastrare la Dark Lady, fingendo abilmente la sua morte e ora può – completamente indisturbata – procedere con i suoi sibillini propositi. Dopo aver preso in ostaggio Raimundo, ordina a Campuzano di mettere a ferro e fuoco Puente Viejo.

Il Segreto Anticipazioni: Manuela rischia la vita

È ormai da giorni che alla Casona non si fa altro che pensare a Manuela. La domestica sta male e Don Ignacio crede si tratti dello stesso male che, in passato, aveva tormentato la sua fida collaboratrice. Dopo essere svenuta tra le braccia di Carolina, Manuela è stata portata immediatamente in ospedale e, una volta dimessa, si attende la diagnosi. Le Anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che per la poveretta la risposta dei medici sarà infausta! Manuela sembra destinata alla morte!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 19 al 25 ottobre 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.