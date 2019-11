Il Segreto Anticipazioni 20 novembre 2019: Raimundo e Mauricio contro Francisca

Anticipazioni TV

La Montenegro vuole annientare il Santacruz, mentre il marito ed il fedele Mauricio...

Nell'episodio de Il Segreto di mercoledì 20 novembre 2019 vedremo Francisca intenzionata a distruggere Severo. Raimundo e Mauricio, invece, non sono dalla sua parte. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 alle 16.10.

La Montenegro è spietata nell'episodio de Il Segreto del 20 novembre 2019

Francisca ne è più che certa: Severo ha commissionato la bomba che è esplosa durante i festeggiamenti del matrimonio di Fernando e Maria Elena ed ha causato morte e devastazione. La Montenegro vuole agire contro di lui, perché deve vendicare l'amata figlioccia, Maria, invalida dal giorno dell'attentato. In verità, la donna ha semplicemente intenzione di sbarazzarsi del suo acerrimo nemico. Tuttavia, Francisca è consapevole del fatto che non sono sufficienti la sua parola e la sua convinzione affinché il Santacruz venga incriminato: ha bisogno di prove.

Il Segreto: Raimundo e Mauricio non concordano con Francisca

Francisca sa di non poter contare sull'appoggio del marito. Raimundo le ha esplicitamente detto che non la sosterrà nella sua battaglia personale contro Severo e non le renderà facile mettere in atto il suo piano di vendetta. L'Ulloa, infatti, pensa che non si possa accusare il Santacruz soltanto per un sospetto o per una convinzione, perché chiunque è innocente fino a prova contraria. D'altra parte, Raimundo, come la Montenegro, una prova vorrebbe averla, soltanto che il primo, al contrario della seconda, la utilizzerebbe per discolpare Severo una volta per tutte. Neanche l'Ulloa riesce a fermare la caparbia Francisca, la quale chiede a Mauricio di procurarle un'impronta del rivale. Neppure il Godoy, abituato ad eseguire gli ordini della sua padrona senza batter ciglio, vuole mettere il Santacruz ingiustamente nei guai...

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.