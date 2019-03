Il Segreto Anticipazioni 20 marzo 2019: Julieta non si lascia intimorire da Prudencio

Nella puntata de Il Segreto di mercoledì 20 marzo 2019, mentre Antolina cerca ancora di mettere Isaac contro Elsa, Julieta non si lascia intimorire da Prudencio. L’Ortega infatti minaccia costantemente la ragazza di rappresaglie. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell’episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

Antolina e Prudencio continuano a tormentare le vite dei protagonisti de Il Segreto. La terribile ex ancella della Laguna cerca in tutti i modi di portare Isaac dalla sua parte mentre l’Ortega minaccia Julieta di terribili ripercussioni. Ma cosa accadrà?

Antolina continua a ingannare Isaac in questa puntata de Il Segreto del 20 marzo 2019

Isaac ha scelto di sposare Antolina dopo che la ragazza ha tentato il suicidio. Il Guerrero è infatti preoccupato per lei e teme possa riprovare questo tremendo gesto. Antolina non si accontenta di questa vittoria e continua a ingannare il ragazzo, facendogli credere che Elsa stia tentando di tutto pur di farle del male. Insomma, la giovane sfrutta ogni occasione per mettere la Laguna e il carpentiere uno contro l’altro. Elsa e suo padre Amancio, hanno inoltre scoperto che la giovane è coinvolta nell'attentato avvenuto durante il matrimonio della Laguna, organizzato in combutta con Jesus ,di cui era innamorata.

Julieta non si lascia intimorire da Prudencio

Ora che Saul è stato scagionato, Julieta può tirare un sospiro di sollievo. Il ragazzo si era costituito per salvarla dalla giustizia, addossandosi la colpa della morte di Ignacio Valquero. L’Uriarte non deve ringraziare solo il suo amato ma è grata anche a Fernando, che la mette in guardi dalle possibili rappresaglie di suo marito. Prudencio ha voglia di vendicarsi e coglie ogni occasione per ricordare alla ragazza che in quanto sua moglie, gli deve ancora obbedienza. Julieta non si lascia però intimorire ed è pronta a tutto per liberarsi della sua presenza ingombrante.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 18 al 24 marzo 2019