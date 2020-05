Il Segreto Anticipazioni 20 maggio 2020: Marta giura di separare Rosa da Adolfo

Anticipazioni TV

Marta confida a Manuela quanto successo con il De Los Visos e la governante le consiglia di allontanare Rosa da Adolfo, il prima possibile.

Nelle anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – mercoledì 20 maggio 2020 – Don Ignacio vuole tornare a Bilbao ma nessuna delle sue figlie intende seguirlo. Le ragazze non vogliono lasciare Puente Viejo, soprattutto Rosa che ha trovato l'amore in Adolfo. Marta, preoccupata per sua sorella, confida a Manuela del bacio tra lei e il De Los Visos e la governante consiglia alla giovane di fare di tutto per convincere Rosa ad allontanarsi dal figlio di Isabel, anche se questo vuol dire trasferirsi in un'altra città. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Le sorelle Solozobal contro Ignacio in questa puntata de Il Segreto del 20 maggio 2020

Don Ignacio ha finalmente raccontato alle figlie la verità sulla loro famiglia. Ora però che le cose sembrano essersi calmate, fatta eccezione per la rivolta degli operai nella miniera dei De Los Visos, il Solozobal può lasciare Puente Viejo e tornare a Bilbao. Marta, Rosa e Carolina non accettano però di trasferirsi nuovamente nei Paesi Baschi e si alleano contro il loro padre. Nessuna di loro lascerà la Casona.

Il Segreto Anticipazioni: Rosa non vuole abbandonare Adolfo

È sopratutto Rosa a non voler lasciare Puente Viejo, non dopo che nel paese ha finalmente trovato l'amore. La giovane Solozobal non sa però di essere finita in un triangolo amoroso tra Adolfo e sua sorella e che il giovane De Los Visos cominci ad avere dei dubbi sui sentimenti che prova per lei. Il figlio di Isabel si è infatti accorto di essersi innamorato di Marta ed è certo di essere ricambiato.

Il Segreto Anticipazioni: Marta confida a Manuela del bacio tra lei e Adolfo

Lo scabroso triangolo amoroso tra Rosa, Adolfo e Marta preoccupa la primogenita di Don Ignacio. Marta teme infatti che, a causa sua, sua sorella possa soffrire. Ora che si è accorta di provare anche lei dei sentimenti per Adolfo, non sa come comportarsi e cerca sostegno in Manuela. La ragazza confessa alla governante quanto successo tra lei e il De Los Visos e di come il ragazzo abbia tentato di baciarla. Manuela le consiglia di allontanare Rosa dal figlio di Isabel e di convincerla a lasciare Puente Viejo per trasferirsi a Bilbao.

