Il Segreto Anticipazioni 20 luglio 2020: Francisca punisce brutalmente Soledad

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della Puntata de Il Segreto del 20 luglio 2020: Pepa scopre che Donna Francisca ha frustrato a sangue Soledad e la tiene segregata!

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 20 luglio 2020. Nell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45 - Angustias fa ritorno alla villa. Sembra molto cambiata, ma Francisca non si fida e le mette Pepa alle calcagna. La povera levatrice ha però altro a cui pensare: Soledad è gravemente ferita dopo la brutale pena inflittale dalla madre, mentre, l'amica Emilia, è in profonda crisi per la proposta ricevuta da Pardo. Solo in casa del sindaco si respira un'aria serena, nelle campagne della villa infatti, Ramiro, Juan e Alfonso trameno di paura al pensiero di essere scoperti!

Il Segreto: Angustias torna alla Villa. Sembra guarita, ma Francisca non si fida!

Angustias fa rientro alla villa, sembra guarita, il suo comportamento è molto cambiato. Pepa e Donna Francisca si insospettiscono e, quest’ultima, chiede alla levatrice di spiare la nuora. Effettivamente la donna è riuscita ad ottenere il consenso del medico per rientrare alla Villa, solo grazie ai preziosi consigli di una squilibrata, Felisa, anche lei rinchiusa in manicomio. Le voci e gli spettri che affollano la mente malata della donna continuano ad essere vivi, la sua "liberazione" è solo frutto di una farsa ben riuscita!

Pepa in pena per Soledad ed Emilia, nella puntata de Il Segreto del 20 luglio 2020

Nel frattempo, Pepa scopre che Donna Francisca ha frustrato a sangue Soledad e la tiene segregata, quindi le chiede di poterla curare, dato che Mariana non riesce a risolvere la situazione. Dopo aver scoperto un ritratto osé della figlia, Francisca l'ha punita brutalmente. Ma la Montenegro crede davvero che questo basterà per convincere Soledad a rinunciare al suo Juan? Inoltre Pepa viene a sapere che Emilia ha pregato il fratello di rientrare a Puente Viejo. Dopo aver rifiutato l'indecente proposta di Pardo, la povera Ulloa è entrata in crisi, ad angosciare la ragazza è il pensiero di non poter salvare suo padre se non scendendo a patti con il viscido ricattatore. E' per questo che deciderà di chiedere l'aiuto dell'amato fratello...

Il Segreto: Ramiro, Juan e Alfonso tremano di paura al pensiero di essere scoperti

Ramiro, Juan e Alfonso, nonostante i sotterfugi, cominciano a scavare nel terreno di Tristan, con la paura di essere scoperti. Nel frattempo in casa del sindaco, si respira un clima spensierato e allegro, tutta la famiglia si prepara infatti per la festa e il giovane Hipolito si diletta nel comporre poesie, ovviamente dedicate alla sua amata Emilia!

