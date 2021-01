Il Segreto Anticipazioni 20 gennaio 2021: E' guerra tra Francisca ed Emilia!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 20 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5, la famiglia Mirañar è partita alla volta di Siviglia, lasciando l'emporio nella mani di Onesimo, il quale comincia a trattenere ogni cliente più del dovuto perché si sente molto solo. Nel mentre, le tensioni tra Donna Francisca ed Emilia continuano ad aumentare.

Onesimo è rimasto completamente da solo a gestire la Bottega, i Mirañar sono partiti per un viaggio e hanno affidato a lui l'emporio, ma il poverino inizia a soffrire seriamente, non sa con chi confidarsi con chi parlare dei suoi nuovi folli progetti, insomma si sente realmente solo. E' per questo che inizia a cercare conforto e svago nei clienti del negozio. Certo Onesimo, già un gran chiacchierone, rischia così di diventare davvero insopportabile, gli affezionati dell'emporio cominciano infatti a mostrare i primi segni di stanchezza!

Nel frattempo a casa Montenegro prosegue la guerra tra Francisca ed Emilia, le due donne, in passato grandi nemiche, hanno deposto le armi in nome di Raimundo. Emilia pensava che Francisca avrebbe finito per ammorbidirsi di fronte a una situazione così dolorosa e disperata, effettivamente le condizioni di Raimundo non accennano a migliorare e sua moglie, ormai anziana, fatica ad accudirlo da sola, l'aiuto di Emilia è dunque davvero indispensabile. Nonostante le rosee previsioni, Francisca continua invece ad avere un comportamento autoritario e ad imporre il suo volere con grande prepotenza.

Emilia è stanca dell'ostinazione di Francisca, la Montenegro è arrivata perfino a disdire un'importante visita con un illustre medico, senza neppure consultarla. Nonostante sia certa dell'amore che la Signora prova per suo padre, è convinta che non stia facendo il meglio per lui. La Castaneda pretende di aver voce in capitolo, ma questo non fa altro che rendere più tesi i rapporti con la matrigna. Le due infatti finiranno inevitabilmente allo scontro, intanto a farne le spese è solo il povero Raimundo.

