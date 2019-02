Il Segreto Anticipazioni 20 febbraio 2019: Carmelo e Severo sulle tracce di Baslio

Nella puntata de Il Segreto di mercoledì 20 febbraio 2019, Carmelo e Severo decidono di organizzare un piano per incastrare Basilio. Staneranno lo stalker di Adela e si faranno giustizia da soli. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

Carmelo e Severo sono decisi a mettere fine all'incubo di Adela. La povera maestra vive con il terrore che da un momento all'altro il suo stalker possa tentare nuovamente di ucciderla. Il sindaco e il Santacruz promettono di trovare Basilio e di fare finalmente giustizia.

Carmelo e Severo sulle tracce di Basilio in questa puntata de Il Segreto del 20 febbraio 2019

Basilio è riuscito a evadere dal carcere in cui era stato rinchiuso dopo aver tentato di uccidere Adela in ospedale. Carmelo e Severo, venuti a conoscenza della fuga dello stalker, si sono messi subito sulle sue tracce. Il sindaco e il suo amico hanno compreso di doversi fare giustizia da soli; non è infatti bastato consegnare Basilio alle forze dell'ordine ma è tempo di liberarsi personalmente di lui. Organizzano così un piano per poterlo incastrare e coglierlo di sorpresa. L'uomo, ignaro di averli alle calcagna, finirà per fare un passo falso.

Basilio accerchiato da Carmelo e Severo

Arrivato a Puente Viejo per vendicarsi di Adela, Basilio è quasi riuscito nel suo intento. Lo stalker ha sparato alla maestra e ha poi tentato di finirla mentre era in coma in ospedale. L'intervento di Carmelo ha evitato il peggio ma il terribile ex fidanzato di Leticia non ha nessuna intenzione di demordere. Evaso dal carcere si prepara ad attaccare di nuovo la sua preda. Purtroppo per lui, il Leal e Severo sono in agguato. Lo troveranno nel bosco e gli punteranno le pistole contro, pronti a farsi giustizia da soli.

