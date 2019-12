Il Segreto Anticipazioni 20 dicembre 2019: Isaac minaccia e caccia di casa Antolina

Anticipazioni TV

Dopo l'ennesimo tentativo della Ramos di uccidere Elsa, Isaac caccia di casa Antolina...per sempre.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – venerdì 20 dicembre 2019 – il dottor Zabaleta impone a Elsa riposo assoluto e Isaac caccia Antolina da casa minacciandola di non farvi più ritorno. Mauricio invece si sveglia e Raimundo è pronto a chiedergli cosa ricorda del giorno dell'attentato. Ma vediamo cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.10 su Canale5.

Isaac minaccia e caccia di casa Antolina in questa puntata de Il Segreto del 20 dicembre 2019

Antolina ha cercato nuovamente di uccidere Elsa. La Ramos ha fatto di tutto per provocare un infarto alla sua rivale: prima rivelandole della morte di Adela e poi raccontandole tutte le sue malefatte. Ma questa volta Isaac ed Elsa hanno giocato d'anticipo: hanno architettato un piano per coglierla in fallo e per liberarsi del tutto di lei. Quando infatti la folle bionda racconta alla sua rivale tutti i suoi delitti, la Laguna finge di sentirsi male. A questo punto il Guerrero, sempre pronto a salvare la sua amata, interviene e grazie al dottor Zabaleta - che visita Elsa e le ordina il riposo assoluto - decide che è arrivato il momento di liberarsi di Antolina, una volta per tutte. Caccia così di casa la sua ex moglie, intimandole di non farvi più ritorno.

Il Segreto: Mauricio si sveglia dal coma

Francisca può tirare un sospiro di sollievo: Mauricio è salvo. Il Godoy si è svegliato finalmente dal coma e ora è fuori pericolo. Raimundo è ansioso di poter parlare con lui e di chiedergli cosa ricorda del giorno dell'attentato. Solo con il suo aiuto si potrà finalmente fare luce sul nome di chi voleva la morte di Francisca, visto che la lista di chi vorrebbe la Montenegro fuori dai giochi, è molto lunga. Il capomastro è la chiave per risolvere il mistero e capire se davvero Fernando Mesia, anche stavolta sia colpevole.

