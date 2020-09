Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 2 settembre 2020. Nell'Episodio della Soap, Adolfo interrompe la festa per un importante annuncio su Marta e mette in imbarazzo Rosa.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 2 settembre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Canale5, alla Casona ci si prepara per festeggiare il fidanzamento di Rosa e Adolfo. Durante il party, Isabel cerca di far infuriare Don Ignacio mentre Adolfo mette in imbarazzo Rosa, annunciando che Marta farà da damigella a sua sorella ed elogiando la sua futura cognata. Intanto le condizioni di salute di Pablo migliorano e Raimundo decide di tornare a L'Habana.

Anticipazioni Il Segreto: Isabel fa infuriare Don Ignacio

Alla Casona sono in arrivo gli invitati alla festa per il fidanzamento di Rosa e Adolfo. I due ragazzi saranno presto marito e moglie e vogliono passare del tempo insieme ai loro cari, per annunciare gli ultimi dettagli delle loro nozze. Prima che sia dia inizio al party, Isabel propone a Rosa di lasciare la casa paterna e di trasferirsi – una volta sposata – a L'Habana. Questa richiesta, non concordata con il Solozobal, fa infuriare Don Ignacio che, per amor di pace, non raccoglie la sfida.

Adolfo mette in imbarazzo Rosa in questa puntata de Il Segreto del 2 settembre 2020

La festa è un grande successo almeno agli occhi degli invitati. Non si può dire lo stesso per Rosa e Marta, di nuovo l'una contro l'altra per via di Adolfo. Marta cerca di dimenticare il ragazzo e ha chiesto al padre di lavorare nella loro fabbrica, per distrarsi. Ma la faida tra le due sorelle è ancora aperta e ad alimentarla è lo stesso De Los Visos. Adolfo infatti mette in imbarazzo Rosa, chiamando Marta al suo fianco e annunciando di aver qualcosa di importante da dire su di lei. La minore delle Solozobal crede che il fidanzato confessi di amare sua sorella maggiore ma il giovane rivela a tutti che Marta farà da damigella al loro matrimonio e ne loda le innumerevoli lodi. Rosa va su tutte le furie ma è costretta a fingere che tutto vada bene.

Il Segreto Anticipazioni: La salute di Pablo migliorano

Mentre Rosa e Marta si contendono Adolfo, Carolina ha occhi solo per Pablo. La ragazza fa di tutto per salvare la vita al suo innamorato, ferito e accusato di insubordinazione. Per fortuna le condizioni del giovane sembrano migliorare anche se ancora non può essere dichiarato fuori pericolo. Intanto Alicia rivela a Matias di aver avuto uno scontro con Marcela e Raimundo, sulle tracce di Francisca, fa il suo ingresso a L'Habana e confesserà alla Marchesa, di essere a conoscenza dei suoi acquisti immobiliari.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.