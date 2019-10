Il Segreto Anticipazioni 2 ottobre 2019: Prudencio lascia Villa Montenegro e compra la bottega di Fe

Anticipazioni TV

Prudencio si dedica a una nuova attività. Lascia infatti casa Montenegro e compra la bottega di Fe. Raimundo sospetta di Roberto.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di mercoledì 2 ottobre 2019, Raimundo comincia a sospettare che Roberto nasconda qualcosa mentre Francisca dà il consenso a Prudencio di lasciare la villa. L'Ortega può così presentarsi da Matias e comprare la bottega di Fe. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Raimundo sospetta di Roberto in questa puntata de Il Segreto

La misteriosa chiamata di Roberto ha chiarito le vere intenzioni del Sanchez: fuggire da Puente Viejo e portare con sé Maria e i suoi figli. Un vero smacco per Francisca che aveva promesso alla sua figlioccia di non intromettersi mai più nella sua vita. Il cubano ha però ben pensato di agire nell'ombra, scatenando stavolta anche i sospetti di Raimundo. L'Ulloa, che fino a ora ha creduto eccessive le accuse di sua moglie, comincia a pensare che Roberto stia tramando qualcosa e che non sia esattamente chi dice di essere.

Prudencio lascia la Villa e compra la bottega di Fe ne il Segreto

Alla Villa, Francisca deve tenere d'occhio Roberto e scoprire cosa il ragazzo stia nascondendo e chi fosse il misterioso interlocutore della sua telefonata. Ma a preoccuparla è anche Prudencio, che per lungo tempo le ha chiesto di poter lasciare la Casona. La Montenegro si decide a concedergli questa opportunità e l'Ortega di presenta così da Matias e gli rivela che è lui il misterioso compratore che vuole acquistare la bottega di Fe. Il giovane Castañeda non sembra per nulla convinto di accettare questa strana proposta ma alla fine la vendita va in porto. Prudencio comincia così la sua attività di bottegaio.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10