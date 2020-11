Il Segreto Anticipazioni 2 novembre 2020: Isabel si sacrifica per Adolfo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni per la Puntata de Il Segreto del 2 novembre 2020. Nell'Episodio della Soap di Canale5, Adolfo ha bisogno di molto sangue e sua madre Isabel è pronto a donarglielo per salvare la sua vita!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 2 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.10 su Canale5, Adolfo viene operato per rimuovere il proiettile e la marchesa si mette a disposizione per donare il sangue a suo figlio, impedendo a Tomas di fare altrettanto. Il ragazzo è salvo, ma non è ancora tempo di festeggiare, il Capitano Huertas si reca infatti a La Habana per arrestare Juan Montalvo. Rosa, incinta di Adolfo, insiste per sposarsi quanto prima e intima alla sorella Marta di lasciare Puente Viejo. Anche Don Ignacio viene informato della condizione della figlia.

Il Segreto Anticipazioni: Rosa si è vendicata della sorella

Marta e Manuela sono sotto shock. Rosa ha rivelato loro di essere incinta e ad aggravare la situazione ci si mette pure la notizia che Adolfo, rimasto colpito in una sparatoria, è ricoverato in ospedale. Il ragazzo rischia di morire! Rosa si è vendicata della sorella e ha rivelato alla famiglia di essere incinta di Adolfo. Sembra che la ragazza abbia trovato un piano più che valido per impedire a Marta di avere mire sul suo fidanzato e in effetti la ragazza, scoperto quanto succede alla sua sorellina, comincia a farsi indietro.

Isabel dona il sangue per salvare suo figlio, nella Puntata de Il Segreto del 2 Novembre 2020

Le tre donne vengono però sconvolte da un'altra notizia. Adolfo è rimasto coinvolto in una sparatoria ed è ricoverato in ospedale. Il ragazzo ha seguito il suo amico Juan Montalvo alla bisca ma mentre quest'ultimo è riuscito a scappare da alcuni criminali presenti sul posto, il De Los Visos è diventato una loro vittima. Ricoverato di urgenza in ospedale, ha bisogno di sangue, e la Marchesa sua madre, è pronta a donarglielo. La donna si sacrificherà per permettere diverse trasfusioni, impedendo a Tomas di fare un gesto altrettanto generoso nei confronti del fratello.

Il Segreto: Ignacio scopre che Rosa è incinta

Per fortuna arrivano presto buone notizie, Adolfo si salverà. Sorte diversa invece per l'amico Juan Montalvo subito arrestato. Intanto Ignacio scopre della condizione di sua figlia Rosa ed è molto preoccupato, la soluzione sembra essere una sola: la ragazza dovrà sposarsi quanto prima. Ma cosa ne sarà invece di Marta? Secondo Rosa la sorella deve lasciare la casa paterna quanto prima, così da non essere di intralcio, ancora una volta, alla sua relazione con Adolfo.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.

