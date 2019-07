Il Segreto Anticipazioni 2 luglio 2019: Elsa eroina di Puente Viejo!

Anticipazioni TV

I metodi curativi di Elsa stanno ottenendo degli ottimi risultati e in paese tutti la salutano come una vera salvatrice.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 2 luglio 2019, Alvaro ed Elsa continuano a punzecchiarsi mentre Antolina si infuria e ribadisce di nuovo che la Laguna è un'assassina. Gonzalo ritorna a Puente Viejo e Fernando ha paura che riveli della somma che gli ha offerto. Saul accusa Prudencio della scomparsa di Julieta. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Canale5.

Elsa eroina di Puente Viejo in questa puntata de Il Segreto del 2 luglio 2019

L'arrivo del nuovo medico Alvaro a Puente Viejo, sta creando qualche problema a Elsa. Il rapporto tra i due è sempre molto teso anche se il ragazzo è costretto a ricredersi sui metodi poco “ortodossi” della Laguna. I bagni di acqua e il bicarbonato hanno avuto degli effetti positivi sui pazienti e in paese tutti vedono Elsa come una vera eroina. Antolina ovviamente si infuria e ribadisce che la sua nemica è solo un'assassina. Questo atteggiamente non piace però a Matias.

Fernando teme il ritorno di Gonzalo

Con Beltran ed Esperanza in salvo, Gonzalo può raggiungere la sua famiglia a Puente Viejo ma il suo ritorno non piace ovviamente a Fernando. Il Mesia non ha solo paura che il legittimo marito di Maria gli porti via la donna che ama ma teme che il Castro riveli a tutti della somma di denaro che gli ha offerto, per lasciare il paese e abbandonare i suoi cari. Intanto Julieta è scomparsa e Saul, preoccupato e furioso, incolpa Prudencio della sua sparizione. Il ragazzo corre subito da Mauricio per avvertirlo che forse, entrambi, sono stata scoperti!

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.

