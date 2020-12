Il Segreto Anticipazioni 2 dicembre 2020: Marta si è sposata! Come la prenderà la sua famiglia?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 2 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.45 su Canale5, Marta, tornata a Puente Viejo con Ramon dopo averlo sposato in segreto, dà la notizia a tutta la famiglia. Don Ignacio, all’inizio arrabbiato per non essere stato consultato, dà la sua benedizione. Rosa, invece, continua a sospettare della sorella.

Il Segreto Anticipazioni: Marta è stata costretta a lasciare Puente Viejo

La notizia shock della gravidanza di Rosa ha messo Marta e Adolfo in un angolo. Il piano di Rosa ha funzionato alla grande e sua sorella maggiore è stata costretta a lasciare il De Los Visos e Puente Viejo. E' tornata a Bilbao, il luogo della sua infanzia e qui ha rincontrato una vecchia fiamma: Ramon. Grazie alle telefonate con Manuela è rimasta informata e ha saputo delle gravi turbe che affliggono la sorella, culminate di recente in un vaneggiante attacco a sua padre Ignacio e a sua suocera Isabel.

Marta sposa Ramon, nelle Puntate de Il Segreto del 2 dicembre 2020

I preparativi del matrimonio sono andati avanti, nonostante il "piccolo" incidente, e la data delle nozze si avvicina. Per Marta è dunque tempo di dimenticare e di rifarsi una nuova vita. Chi meglio di Ramon Solozabal, lontano cugino di Ignacio, con cui, dopo una pressante corte, Marta ha anche scambiato un bacio, può consolare la giovane e aiutarla a liberarsi del ricordo di Adolfo? Marta accoglierà infatti Ramon nella sua vita e prenderà l'estrema decisione di sposarlo. Solo con la fede al dito potrà finalmente fare ritorno a casa...

Il Segreto Anticipazioni: Ignacio benedice le nozze, ma Rosa è ancora sospettosa...

E così, Marta, convinta di essersi finalmente liberata dal sospetto di sua sorella farà ritorno a Puente Viejo sotto il braccio del neo marito. La notizia delle nozze segrete ovviamente sconvolgerà Don Ignacio, il quale però, riuscirà presto a sbollentare la rabbia. Inattesa invece la reazione di Rosa, diffidente nonostante la sorella porti ormai una fede al dito. La minore delle Solozabal deciderà infatti di testare Marta facendole rincontrare Adolfo...

