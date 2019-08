Il Segreto Anticipazioni 2 agosto 2019: Fe faccia a faccia con il suo aguzzino

Anticipazioni TV

Fe ha accettato di consegnare di persona il denaro a Faustino e Mauricio l'accompagnerà. Antolina invece fa una scenata di gelosia a Isaac ed Elsa, davanti ad Alvaro.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di venerdì 2 agosto 2019, Fe deve affrontare faccia a faccia il suo aguzzino e Maurizio l'accompagna. Roberto continua a corteggiare Maria scatenando l'astio di Francisca mentre Antolina fa una scenata di gelosia a Isaac ed Elsa davanti al dottore. Julieta e Don Berengario devono raccontare al giudice come si sono svolte le operazioni del salvataggio dell'Uriarte. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Canale5.

Fe faccia a faccia con Faustino in questa puntata de Il Segreto del 2 agosto 2019

Fe ha svelato a Mauricio l'identità di Faustino e il motivo per cui questo losco figuro si aggira intorno a lei. L'uomo è venuto a riprendersi i soldi che la bottegaia ha sottratto dal bordello in cui entrambi lavoravano e ora pretende che sia la donna in persona a ridargliegli. Il capomastro è preoccupato ma è costretto ad accettare. Accompagnerà però Fe all'incontro e per questo chiede a Raimundo un pomeriggio libero. Roberto, sfruttando l'assenza del Godoy, partecipa alla battuta di caccia al suo posto. Il Sanchez è riuscito a cavarsela durante la serata organizzata da Fernando per metterlo in difficoltà. Dopo il successo ottenuto inoltre, continua a corteggiare Maria e Francesca è furiosa.

Antolina fa una scenata di gelosia a Isaac ed Elsa ne Il Segreto

Antolina sta cercando in ogni modo di infamare Alvaro affinché lasci Puente Viejo. Il dottore non solo non ha nessuna intenzione di andarsene ma ha anche accettato il nuovo lavoro offertogli da Carmelo. La signora Guerrero lascia tutti sconvolti andando al dispensario e facendo una scenata di gelosia a Isaac ed Elsa proprio di fronte al medico. Intanto la Guardia Civile chiede a Don Berengario e a Julieta di raccontare come si sono svolti i fatti per la liberazione dell'Uriarte. Julitea sarà così costretta a ricordare quanto successo e a mentire per non mettere nei guai i suoi salvatori.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 29 luglio al 2 agosto 2019