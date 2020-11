Il Segreto Anticipazioni 19 novembre 2020: Rosa Pazza e Pericolosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 19 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5 vedremo che, dopo aver sentito un telefonata tra Don Ignacio e Marta, Rosa perderà di nuovo il lume della ragione.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto del 19 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Rosa non ha dimenticato quanto successo tra Adolfo e Marta e ogni volta che sente parlare della sorella comincia a perdere la testa. È ormai evidente che la ragazza soffra di problemi mentali e dopo aver assistito a un telefonata tra Don Ignacio e Marta, perde il lume della ragione e viene assillata dalle allucinazioni.

Anticipazioni Il Segreto: Marta lontana da Puente Viejo per colpa di Rosa

Marta e Adolfo si amano ancora ma dopo che Rosa ha dichiarato di essere incinta, la più grande delle sorelle Solozobal ha pensato di risolvere i loro problemi alla radice. Ha quindi deciso di lasciare Puente Viejo per tornare a Bilbao, nella speranza di dimenticare presto il De Los Visos. Don Ignacio è stato fiero della scelta della sua primogenita e con Donna Isabel ha deciso che Rosa e Adolfo devono sposarsi subito.

Rosa è impazzita in questa puntata de Il Segreto del 19 novembre 2020

Purtroppo per i Solozobal e i De Los Visos, Rosa comincia a dare segni di squilibrio mentale. La ragazza ha già mostrato di non avere tutte le rotelle a posto quando, scoperto dell'assassinio di Isabel, ha mostrato di essere preoccupata solo che il suo matrimonio subisse dei ritardi. Questo ha preoccupato Adolfo e scandalizzato Don Ignacio, convinto però che la figlia sia solo un'egoista ingrata e non seriamente affetta da problemi mentali. Ma le cose, secondo le Anticipazioni de Il Segreto, sono destinate a peggiorare e a creare gravi problemi alle due famiglie.

Il Segreto Anticipazioni: Rosa in preda alle allucinazioni

In questa puntata de Il Segreto vedremo che Rosa, dopo aver assistito a una telefonata tra Don Ignacio e Marta, comincerà a perdere di nuovo il lume della ragione. In preda alla gelosia più oscura, la ragazza tornerà ad avere le allucinazioni ma stavolta sarà chiaro che queste diventeranno sempre più frequenti. È dunque molto probabile che la giovane sarà portata a fare qualche scemenza e a impedire che chiunque, non solo sua sorella, si metta in mezzo ai suoi scellerati piani.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.