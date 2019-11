Il Segreto Anticipazioni 19 novembre 2019: Francisca incastra Severo

Anticipazioni TV

Francisca impedisce ad Adela ed Irene di far visita a Maria. Intanto, Prudencio si dichiara a Lola. Mauricio, invece, procura alla Montenegro un'impronta di Severo.

Nell'episodio di martedì 19 novembre 2019 vedremo Raimundo in disaccordo con Francisca, la quale non ha permesso ad Adela ed Irene di vedere Maria. Intanto, Prudencio sente di essersi innamorato di Lola e glielo confessa. Mauricio, invece, trova una prova utile a Francisca per incastrare Severo. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 alle 16.10.

Francisca non vuole che Adela ed Irene vedano Maria nell'episodio de Il Segreto del 19 novembre 2019

Maria è depressa. La ragazza non riesce a credere di non poter più camminare, e non si rassegna all'idea. Da quando è costretta su di una sedia a rotelle, in seguito all'attentato nel giorno delle nozze di Fernando, la Castañeda ha cominciato a pensare che preferirebbe morire piuttosto che continuare a vivere in quello stato. La ragazza, però, può contare sull'appoggio della sua famiglia, e dei suoi amici. Tra questi ultimi, ci sono Adela ed Irene, le quali hanno deciso di andare a trovare Maria, soprattutto per darle un po' di conforto. La Montenegro, tuttavia, non ha concesso alle due donne di vedere la figlioccia. Raimundo, allora, essendo fortemente contrariato per la presa di posizione della moglie, non può fare a meno di esprimere il suo parere, e la rimprovera.

Il Segreto: Prudencio prova qualcosa per Lola

L'Ortega ha acquistato la bottega di Fe ed è diventato anche uno strozzino. Tra le persone che hanno bisogno di denaro, c'è Lola, una ragazza dai capelli ricci che sta per sposarsi. Prudencio subisce sin da subito il suo fascino e, pertanto, accetta felicemente di aiutarla, prestandole 500 pesetas. Incapace di continuare a nascondere i suoi sentimenti, il giovane uomo si dichiara alla paesana. Sta per nascere una nuova coppia a Puente Viejo?

Il Segreto: Francisca può inchiodare Severo

La Montenegro vuole vendicarsi del Santacruz, perché, secondo lei, c'è lui dietro l'attentato. Mentre Severo si dichiara innocente, Francisca è impaziente di farlo incriminare... Raimundo, invece, pensa che debbano ancora emergere delle prove concrete prima di poter discolpare oppure accusare definitivamente il Santacruz. L'Ulloa ha fatto sapere alla moglie che non solo non l'appoggerà nella sua guerra personale contro Severo, ma tenterà addirittura d'impedirle di mettere in atto la sua vendetta. Così, la donna, più ostinata che mai, si rivolge al fedele Mauricio. La Montenegro gli ordina di procurarle un'impronta del Santacruz, affinché possa incastrarlo una volta per tutte... ed il Godoy obbedisce. Questa prova raccolta da Francisca segnerà la fine per Severo?

