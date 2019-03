Il Segreto Anticipazioni 19 marzo 2019: Fernando continuerà a fare le veci di Francisca

Nella puntata de Il Segreto di martedì 19 marzo 2019 vedremo che Antolina continuerà a tramare contro Elsa pronta a metterla in cattiva luce di fronte ad Isaac; mentre infatti le due donne staranno discutendo, la perfida bionda farà intuire ad Isaac, appena sopraggiunto, di aver subito un aggressione della Laguna. Una nuova prova per Elsa dell'innegabile falsità dell'ex ancella che la spingerà a cercare, ancora con maggior forza, un modo per smascherarla. Nel frattempo Tiburcio, nel tentativo di alleviare la tristezza per la lontananza di Dolores, inizierà a frequentare Catalina. A Villa Montenegro una inaspettata decisione di Raimundo lascerà tutti sconvolti: Fernando continuerà a fare le veci di Francisca finchè la donna non si sarà rimessa. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap per la puntata di domani in onda su Canale 5, sempre a partire dalle 16.40.

Antolina continua a tramare contro Elsa nella puntata de Il Segreto del 19 marzo 2019

La guerra tra Antolina ed Elsa è solo agli inizi, ma per la Laguna è ormai chiaro che l'ex ancella sta facendo di tutto per screditarla e sottrarle il suo amato Isaac. La ragazza sospetta addirittura un coinvolgimento di Antolina nel terribile attentato che ha funestato le sue nozze con il Guerrero. Nella puntata di oggi vedremo che Elsa otterrà un'ennesima conferma della perfidia dell'avversaria in amore, Antolina infatti fingerà di fronte ad Isaac di essere stata vittima della prepotenza di Elsa.

Raimundo prende una inaspettata decisione

Intanto alla Villa, Raimundo prende una inspiegabile decisione. Francisca è da poco tornata a casa dopo essere stata vittima delle torture del folle cugino Fulgencio, le sue condizioni però non sono ancora buone, la donna, ormai in stato catatonico, non può certo continuare a gestire i suoi affari e Raimundo decide che a fare le veci della poverina sarà ancora per un po' Fernando. Cosa si nasconderà in realtà dietro a questa sospetta decisione dell'Ulloa?

