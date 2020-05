Anticipazioni TV

Marcela non può credere che suo marito la tradisca con Alicia e prova una profonda gelosia nei confronti della sua presunta rivale.

Nelle anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – martedì 19 maggio 2020 – Marcela non vuole credere al fatto che Matias la stia tradendo con Alicia e decide di chiedere spiegazioni direttamente al marito. Matias nega la relazione con la Urrutia ma la sua espressione tradisce la verità e la Del Molino comincia a sospettare che i pettegolezzi corrispondano al vero. Il matrimonio tra i Castañeda è sempre più in bilico e Raimundo, scoperta la tresca del nipote, cerca di ricordargli i suoi doveri e lo spinge a ricucire il profondo strappo che si è creato nella sua famiglia. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Anticipazioni Il Segreto: Matias si lascia andare alla passione con Alicia

È ormai evidente che tra Matias e Marcela si sia rotto qualcosa. La Del Molino, in questi lunghi anni d'assenza del marito, si è rifatta una vita accanto a un altro uomo, Tomas, che sembra amarla profondamente. Al suo ritorno Matias ha trovato quindi un'atmosfera fredda e distaccata, che sta contribuendo ad allontanarlo dalla sua famiglia e a spingerlo tra le braccia di Alicia. L'Urrutia, rivoluzionaria come lui, sembra capirlo nel profondo e appoggia i suoi progetti sovversivi a favore degli operai delle miniere.

Anticipazioni Il Segreto: Marcela scopre la tresca tra Alicia e Matias

Il feeling che si sta creando tra Matias e Alicia comincia a far nascere i primi pettegolezzi. Se Marcela, sino a ora, è stata in grado di proteggersi dalle malelingue e a tenere nascosta ai più la sua relazione con Tomas, ora si trova nell'occhio del ciclone. La Del Molino non può credere che suo marito la stia tradendo, non dopo il violento confronto con il De Los Visos alla locanda, in cui i due uomini sono venuti quasi alle mani. Ma per fugare ogni dubbio chiede al diretto interessato. Matias nega ma la sua espressione tradisce ben altra verità. Marcela comincia dunque a sospettare seriamente di essere stata nuovamente abbandonata e prova una profonda gelosia nei confronti della sua rivale.

Raimundo cerca di salvare i matrimonio di Matias in questa puntata de Il Segreto del 19 maggio 2020

Raimundo è molto preoccupato per il matrimonio di suo nipote e vorrebbe che Matias e Marcela tornassero finalmente insieme. L'Ulloa scopre però che la situazione tra di loro si sta lentamente complicando. Non solo Marcela ha cominciato una relazione con un altro uomo ma anche Matias si sta lasciando andare tra le braccia di un'altra donna. Scoperta la tresca del nipote con Alicia, Raimundo cerca di ricordargli i suoi doveri nei confronti della famiglia. È tempo che rimedi ai suoi errori e al tempo trascorso lontano da sua moglie e sua figlia.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 16 al 23 maggio 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.