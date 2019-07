Il Segreto Anticipazioni 19 luglio 2019: Fernando ha un nuovo rivale...

Anticipazioni TV

Maria riabbraccia Roberto Sanchez, un suo amico di Cuba. Fernando ne è subito geloso. Elsa intima a Isaac di lasciarla in pace e di farle vivere la sua vita.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di venerdì 19 luglio 2019, a casa Montenegro arriva un vecchio amico di Maria, Roberto Sanchez, che scatena immediatamente la gelosia di Fernando. Intanto Alvaro accetta il denaro di Elsa e Isaac continua a tormentare il dottore sino a quando la Laguna non gli intima di lasciarla in pace e di farle vivere la sua vita senza intrusioni. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.30 su Canale5.

Un nuovo rivale per Fernando nella puntata de Il Segreto del 19 luglio 2019

Fernando e Maria trascorrono una bella giornata insieme fuori dalla villa. Con loro ci sono Esperanza e Beltran, i bambini della Castañeda. Sembra un bel quadretto di famiglia e il Mesia è quasi riuscito a riconquistare il cuore della sua ex moglie, con grande disprezzo da parte di Francisca. La Montenegro infatti mette ogni giorno in guardia la sua figlioccia dal suo nemico giurato ma Maria sembra decisa a dare un possibilità a Fernando. Al ritorno a casa però, la donna incontra un suo vecchio amico, da Cuba. Si tratta di Roberto Sanchez, che scatenerà la gelosia di Fernando e che causerà presto molti problemi alla stessa Dark Lady.

Elsa allontana Isaac dalla sua vita

Elsa ha aiutato Alvaro, consegnandogli una busta con del denaro per poter pagare lo strozzino. Il dottore ha accettato l'offerta ma con la promessa di restituirle tutto al più presto. Isaac invece vuole sapere da Alvaro il vero motivo del suo pestaggio ma lui evita di rispondere. Il falegname ha già intimato al ragazzo di stare lontano da Elsa ma ora si insospettisce ancora di più e pensa che sia davvero pericoloso. La Laguna non gradisce per nulla le intrusioni del suo ex compagno e gli dice chiaramente di lasciarla in pace e di farle vivere la sua vita. Intanto Carmelo offre al dottore il posto di primo medico del paese. La famiglia Miranar invece vive le giornate ricordando alcuni episodi del suo passato ma i ricordi che riaffiorano non sono tutti piacevoli.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.