Il Segreto Anticipazioni 19 giugno 2020: Ignacio ha paura per Rosa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e Trama della puntata de Il Segreto in onda venerdì. Ignacio invita Rosa a riflettere bene sulla scelta di sposare Adolfo... teme che faccia il suo stesso errore!

Le Anticipazioni de Il Segreto della puntata in onda venerdì 19 giugno 2020, ci svelano che Ignacio si mostrerà seriamente preoccupato per l'avventatezza di Rosa. La cocciutaggine della figlia e la palese incapacità della ragazza di pazientare, spingono il Solobazal a consigliarle maggiore riflessività alla giovane. L'uomo cerca di convincere sua figlia Rosa a riflettere bene sulla sua decisione di sposarsi e la invita a ponderare la cosa. Ma la ragazza sembra sorda alle raccomandazioni del padre e insiste nell'affrettare i preparativi: Rosa vuole che le nozze tra lei ed Adolfo vengano celebrate prima possibile.

Il Segreto: Rosa chiede la benedizione di suo padre e Isabel

Dopo aver sorpreso Marta e Adolfo soli in cucina, le paure di Rosa sono tornate prepotenti. L'inaspettata situazione di intimità ha preoccupato non poco la ragazza che conosce bene la verità sui sentimenti che il suo futuro sposo nutre per sua sorella. E' per questo che ha deciso di affrettare le cose e soprattutto di cambiare strategia. Cosciente del rischio di una nuova scenata, ha messo Marta ad un angolo e si è presentata al cospetto del padre e della futura suocera, Isabel, sicura della sua richiesta: ricevere la loro benedizione e diventare la moglie di Adolfo.

Ignacio nutre dei dubbi sulla scelta di Rosa, nella puntata de Il Segreto del 19 giugno 2020

Ma un padre conosce bene i proprio figli e Rosa non può cerco ingannare Ignacio. La falsa serenità mostrata in occasione dell'aperitivo per ufficializzare il fidanzamento con Adolfo, stride con l'agitazione del momento. Rosa è ansiosa, vuole sposarsi quanto prima e Ignacio è preoccupato. Ignaro del triangolo amoroso che si sta consumando alle sue spalle, il Solozabal non riesce a dare una spiegazione al comportamento della figlia.

Il Segreto: Ignacio affronta Rosa

L'imprenditore decide quindi di affrontarla, pronto a dipanare ogni dubbio, parla a Rosa e la invita a rallentare. Le consiglierà infatti di riflettere sulla sua scelta e ponderare bene la questione, ricordandole quanto sia importante il passo che sta per affrontare. Ignacio teme che quella di Rosa sia solo una infatuazione e che finisca per sposare un uomo che non ama. Ma perché Ignacio ha tante remore sul matrimonio? Forse ha paura che la figlia possa compiere il suo stesso errore?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall'15 al 20 giugno 2020

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall'15 al 20 giugno 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.