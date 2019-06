Il Segreto Anticipazioni 19 giugno 2019: Francisca è viva e vuole la sua vendetta!

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di mercoledì 19 giugno 2019, Francisca è tornata a Puente Viejo, decisa a regolare i conti in sospeso. Nessuno si salverà dalla sua vendetta soprattutto non Severo, il suo vecchio nemico. La Dark Lady raggiunge il Santacruz in municipio e giura di riaccendere la guerra...molto presto! Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.30 su Canale5.

Francisca è tornata in questa puntata de Il Segreto del 19 giugno 2019

Francisca Montenegro è viva ed è tornata a Puente Viejo. La Dark Lady ha sapientemente finto la sua morte per prendersi finalmente la sua rivincita su tutti i suoi nemici. Non solo Fernando, che ha liberato Emilia e Alfonso, è ritornato nell'occhio del ciclone Montenegro ma chiunque abbia un conto in sospeso con lei, sarà costretto a pagarlo. Tra questi c'è Severo, il suo vecchio nemico, da cui la matrona si dirige dopo una breve apparizione in piazza. Il Santacruz si troverà dunque a combattere ben due nemici: da una parte i Molero, tornati a minacciarlo, e dall'altra Francisca.

Francisca riapre la guerra contro Severo

Non solo Fernando è stato ingannato da Donna Francisca ma tutto il paese ha creduto che la matrona fosse morta. Mentre il Mesia cerca di capacitarsi di essere caduto nel tranello e di essere stato truffato dalla stessa Maria, Severo si prepara a fare un incontro da brivido. Francisca si reca in municipio da Carmelo e dal Santacruz e davanti a loro – sbigottiti di trovarsela davanti – giura di riaccendere presto la miccia della guerra. Non solo è viva ma è pronta a tutto per ricostruire il suo "impero"!

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.

