Il Segreto Anticipazioni 19 gennaio 2021: Inigo tra la vita e la morte!

Vediamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 19 gennaio 2021. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Inigo scompare improvvisamente dopo le accuse di Tomas, ma viene ritrovato il giorno seguente in un fosso e in fin di vita: è stato brutalmente aggredito!

Il Segreto Anticipazioni: Maqueda cerca di togliere i De Los Visos dai guai

Alla miniera ci sono questioni importanti da affrontare, Tomas e Maqueda, alla direzione dei lavori di ripristino e rivalutazione della cava, sono da giorni vittime di misteriosi ricattatori che esigono delle pesanti tangenti. E' in riferimento a quanto accaduto con Alicia e al ricatto ricevuto pochi giorni addietro quindi, che l'uomo, deciderà di sottoporre al Marchesino una proposta di acquisto per la cava che potrebbe risolvere tutti i loro guai.

Il Segreto Anticipazioni: Tomas scopre che Maqueda sta tramando alle sue spalle

Vendere potrebbe essere una soluzione per togliersi dai guai, senza rimetterci. Purtroppo Tomas non si lascerà convincere dagli argomenti di Maqueda, all'uomo dunque, non resterà che agire in segreto se vuole salvare la famiglia De Los Visos. Nella precedente puntata abbiamo scoperto però che il collaboratore di Isabel non è riuscito a nascondere per molto la sua iniziativa, origliando una telefonata infatti, Tomas ha finito per smascheralo.

Inigo in fin di vita! Nella Puntata de Il Segreto del 19 gennaio 2021

Origliata la conversazione di Maqueda, Tomas è andato su tutte le furie. Il Marchesino ha infatti affrontato subito il fidato uomo di Isabel, incolpandolo di tradimento. Secondo il De Los Visos infatti, Inigo avrebbe stretto accordi con la persona che da mesi complotta contro la Miniera. Effettivamente che si tratti di qualcuno di davvero pericoloso, ne avremo conferma nella puntata in onda: dopo la accuse ricevute da Tomas, Maqueda scomparirà per essere ritrovato solo il giorno seguente in un fosso, ormai in fin di vita. Ma se invece ad aver aggredito Inigo fosse stato proprio Tomas?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall'18 al 24 gennaio 2021

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.