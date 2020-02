Il Segreto Anticipazioni 19 febbraio 2020: Irene indaga su Clara. Chi è questa misteriosa donna?

Anticipazioni TV

Irene si mette alla ricerca di Clara, la misteriosa donna che Dori ha nominato nella sua trance.

Nella puntata de Il Segreto di oggi – mercoledì 19 febbraio 2020 – Irene indaga su Clara e farà di tutto per aiutare la sua amica Maria e per non farsi scoprire né dall'infermiera né da Fernando. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Chi è Clara? Irene indaga per Maria in questa puntata de Il Segreto del 19 febbraio 2020

Maria ha chiesto aiuto a Irene per scoprire tutti i segreti di Dori. L'infermiera si sta rivelando sempre più un personaggio oscuro e la Castañeda comincia ad avere paura per la sua incolumità. Durante la sua trance, la Vilches ha nominato una certa Clara, madre di due bambini in pericolo. Maria si è subito mobilitata per trovare la misteriosa donna e avvertirla del pericolo che sta correndo tutta la sua famiglia ma per farlo, ha avuto bisogno della sveltezza e degli agganci della giornalista Campuzano, a cui ha consegnato una lettera con tutte le istruzioni.

Il Segreto: Dori e Fernando nascondono una terribile verità

Purtroppo Maria dovrà affrontare una verità ben più terribile di quella che crede. Dori nasconde sì un segreto ma è vittima lei stessa di un raggiro ben più grande. La poverina, innamoratissima di Fernando – con cui crede di avere una relazione – sta facendo di tutto per soddisfare i piani del Mesia ma mette a rischio la sua stessa vita. Spoiler ci rivelano che Irene scoprirà chi è Clara ma anche che la trance di Dori è in realtà frutto di un terribile senso di colpa.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 17 al 23 febbraio 2020.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.