Scopriamo le Anticipazioni e le Trame per la puntata de Il Segreto del 19 agosto 2020. Nell'episodio Angustias entra in travaglio ma il parto è più difficile del previsto.

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni de Il Segreto, per la puntata del 19 agosto 2020. Nell'episodio in onda alle 15.45 su Canale5, Angustias deve mettere da parte il suo piano contro Pepa e lasciarsi andare alle mani dell'esperta levatrice. La ragazza entra in travaglio e il parto si presenta sin da subito molto difficile. La donna darà alla luce un bambino ma le condizioni del piccolo, al momento della nascita, saranno critiche. Donna Francisca intanto prepara i documenti per il matrimonio di Soledad e il marchese.

Angustias in travaglio in questa puntata de Il Segreto del 19 agosto 2020

Pepa deve sparire! Angustias ha giurato a se stessa di liberarsi della sua rivale in amore, costi quel che costi. La signora Castro deve però mettere da parte l'odio nei confronti della ragazza per occuparsi di faccende ben più urgenti: la nascita di suo figlio. Angustias entra in travaglio e il parto sembra sin da subito molto difficile. Pepa si occuperà di lei e l'assisterà sino alla nascita del bambino. Il piccolo, appena nato, sarà in gravi condizioni, cosa che preoccuperà enormemente il buon Tristan.

Anticipazioni Il Segreto: La tremenda vittoria di Francisca

Francisca gongola. È riuscita, come sempre, nel suo obiettivo: piegare sua figlia al suo volere. Soledad sposerà presto il marchese e la Montenegro prepara i documenti che entrambi gli sposi dovranno firmare. Si tratta di un contratto di certo non conveniente per la ragazza ma facoltoso per la Dark Lady, che mette finalmente a tacere ogni insubordinazione della sua secondogenita. Tutto questo succede proprio quando Tristan ha ormai intessuto una relazione con Pepa, cosa che infastidisce la signora di Puente Viejo.

Il Segreto Anticipazioni: Soledad sposerà davvero il marchese?

La povera Soledad è finita nei guai, costretta a un matrimonio senza amore e convinta che il suo innamorato sia morto. Juan è però vivo e vorrebbe ricontattare la sua amata. Francisca è però sempre in agguato e lei non ha intenzione, di certo, di mollare la presa. La Montenegro raccomanda al sindaco di non dire nulla a nessuno del contratto che sta firmando ma Pedro, alla fine, spiffera tutto a sua moglie e a suo figlio Hipolito.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.