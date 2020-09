Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 18 settembre 2020. Nell'Episodio della Soap, vedremo che, durante un confronto con Matias, Alicia si renderà conto di amarlo ancora mentre Adolfo cercherà di parlare a Damian.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto del 18 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap in onda alle 16.20 su Canale5, Adolfo vuole chiarire la sua posizione a Damian ma l'operaio non ha intenzione di ascoltarlo. Tra loro sale la tensione mentre Matias e Alicia hanno un confronto e la ragazza capisce che deve allontanarsi da lui. Francisca invece cerca di fuggire da L'Habana e organizza un piano per distrarre Antoñita.

Adolfo contro Damian, è guerra! In questa puntata de Il Segreto del 18 settembre 2020

L'arrivo in fabbrica di Adolfo ha messo in allarme Damian e i suoi. L'operaio non gradisce certo la presenza di uno degli assassini di Cosme accanto a lui e il De Los Visos, consapevole della situazione, vuole chiarire al più presto la sua posizione. Tra i due uomini è chiaro che ci sia attrito e che questo non cesserà di esistere tanto presto. Per fortuna c'è Urrutia a placare gli animi. Il braccio destro di Don Ignacio consiglierà al giovane Adolfo di lasciar perdere per il momento i dissidi e di dedicarsi al Natale.

Il Segreto Anticipazioni: Alicia e Matias, è un addio definitivo?

La decisione di Matias di diventare Consigliere Comunale ha sconvolto Alicia, che cerca un confronto con il Castañeda. I due, di nuovo faccia a faccia, condividono la preoccupazione per il silenzio del sindacato, che non da notizie da diverso tempo. Alicia, stando vicino a Matias, capisce che non lo ha ancora dimenticato e che, per stare meglio e non avere così tanta rabbia, deve allontanarsi velocemente da lui. Sarà davvero un addio definitivo?

Anticipazioni Il Segreto: Francisca finge di essere malata

Francisca vuole lasciare la Casona e vuole approfittare dell'assenza di Isabel per farlo. Ha infatti capito che la buona Antoñita non costituisce per lei un grande ostacolo e, giocandosi bene le carte, riuscirà a convincerla a lasciarla sola. Come? La Montenegro si fingerà malata e spingerà la domestica ad andare a cercare un medico per farla stare meglio. La Dark Lady simula di essere in fin di vita e di aver paura di non svegliarsi più.

