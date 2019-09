Il Segreto Anticipazioni 18 settembre 2019: Un uomo misterioso vuole incontrare Carmelo e Don Berengario

Anticipazioni TV

Carmelo e Don Berengario hanno ricevuto un misterioso invito a un appuntamento. Uno sconosciuto vuole parlare con loro.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di mercoledì 18 settembre 2019, Isaac scopre che Alvaro ha chiesto a Elsa di sposarlo mentre Maria e Roberto – con l'aiuto di Raimundo – iniziano a progettare i lavori di ristrutturazione della loro nuova casa. Severo chiede a Irene di scrivere una notizia falsa per salvare Carmelo e Don Berengario, che si recano all'appuntamento con lo sconosciuto. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Isacc scopre della proposta di Alvaro a Elsa in questa puntata de Il Segreto del 18 settembre 2019

Alvaro e Antolina hanno in pugno la povera Elsa che deve decidere se sposare o no il medico. La ragazza sembra però aver preso la sua decisione anche se non ha ancora informato nessuno. Isaac, sospettoso si dall'inizio del medico, è sempre più convinto che il dottorino voglia ingannare la Laguna e reagisce malissimo quando scopre che Alvaro ha chiesto a Elsa di sposarlo. Intanto alla Casona, Francisca fa dei conti. La matrona, felice perché Maria ha deciso di restare in Spagna, vuole liquidare Fernando e chiede a Prudencio di visionare la contabilità della tenuta.

Carmelo e Don Berengario all'appuntamento con lo sconosciuto ne Il Segreto

Maria e Roberto hanno annullato la loro partenza. Francisca ha promesso alla figlioccia di non intromettersi più nella sua vita e i due amici, decidono di occuparsi della ristrutturazione della loro nuova casa. Severo preoccupato per Carmelo e Don Berengario, chiede a Irene di scrivere una notizia falsa, che potrebbe aiutarli. Il sindaco e il religioso accettano intanto di presentarsi all'appuntamento con lo sconosciuto che ha invitato loro una lettera.

