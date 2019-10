Anticipazioni TV

Il Segreto Anticipazioni 18 ottobre 2019: Maria ha buone notizie per Adela. Francisca ha deciso di...

Silvia Farris di 17 ottobre 2019

Maria avverte Adela che Francisca ha deciso di intervenire in suo favore, per far ritirare la denuncia a suo carico.

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che nella puntata di venerdì 18 ottobre 2019, Maria comunica ad Adela che Francisca ha deciso di intervenire in suo favore. La matrona ha infatti intenzione di mediare con la scuola, affinché la denuncia del Ministero venga ritirata. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5. Francisca fa scagionare Adela in questa puntata de Il Segreto del 18 ottobre 2019 I rivoltosi si sono ritirati dalla piazza e Adela è in salvo. A sorpresa, Francisca è intervenuta in favore della moglie di Carmelo, riuscendo – con la sua autorità a sbarazzarsi degli uomini pronti a cacciare l'Arellano da Puente Viejo. Ma la Dark Lady non si fermerà qui! Maria infatti informa Adela che la Montenegro ha deciso di farsi carico della sua vicenda e di mediare con la scuola affinché venga ritirata la denuncia del Ministero a carico dell'insegnante. La Castañeda è felice della decisione della sua madrina e pensa sia davvero cambiata come le aveva promesso. Il Segreto: Francisca è davvero cambiata? Maria crede che la sua madrina stia rispettando la sua promessa di lasciarle vivere la sua vita, senza intromettersi ma ignora che dietro alla scomparsa di Roberto ci sia il suo zampino. Francisca, scoperto il piano di fuga del Sanchez, ha avvelenato e ucciso il cubano, per poi nascondere il suo corpo nelle catacombe. Per impedire che la sua figlioccia intuisse qualcosa, le ha fatto consegnare una finta lettere d'addio del suo amico e ha così fugato ogni suo dubbio. Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 14 al 20 ottobre 2019 Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 16.10.

Silvia Farris

Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità