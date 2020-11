Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto del 18 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Donna Eulalia è stata uccisa ma all'appello manca il suo fedelissimo Campuzano. Mauricio si mette sulle sue tracce ed è costretto a ricattare il Capitano Huertas per costringerlo a collaborare con lui, per trovare il guercio collaboratore della Castro!

Anticipazioni Il Segreto: Donna Eulalia è morta!

Francisca e Isabel sono tornate vittoriose a Puente Viejo. Le due donne si sono liberate di Eulalia, grazie al loro piano. Isabel si è finta morta e la Castro è caduta nella loro trappola pensando di avere finalmente la chance di liberarsi della sua odiata nipote. Le cose sono ovviamente andate diversamente e colta di sorpresa dalle due donna, Eulalia è stata uccisa! In paese sembra essere tornata la tranquillità ma la Montenegro sa che non è ancora tutto finito. Campuzano, lo scagnozzo della sua nemica, è ancora in circolazione!

Maurizio sulle tracce di Campuzano in questa puntata de Il Segreto del 18 novembre 2020

Francisca avverte Mauricio che il loro lavoro non è concluso. Donna Eulalia aveva uno scagnozzo al suo fianco e quest'uomo è pericoloso quanto lei. La Dark Lady vuole trovarlo e liberarsi al più presto di lui. Il Godoy si mette immediatamente in moto ma si rende conto che da solo, non riuscirà a svolgere questa missione, non con i suoi doveri da sindaco – e non più da capomastro della sua adorata signora. Decide quindi di chiedere l'aiuto, non troppo amichevole, del Capitano Huertas.

Il Segreto Anticipazioni: Mauricio ricatta il Capitano Huertas

È ormai chiaro da tempo che tra Mauricio e il Capitano Huertas non corra buon sangue ma i due uomini si troveranno a collaborare senza poterne fare a meno. Il Godoy, per rintracciare Campuzano, si troverà a dover ricattare Huertas affinché lo aiuti a cercare l'uomo senza un occhio, visto in compagnia di Donna Eulalia. Insomma i due uomini saranno costretti a un'alleanza che deve – Francisca lo pretende – portare i suoi frutti... e subito!

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.