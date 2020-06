Il Segreto Anticipazioni 18 giugno 2020: Il segreto di Pablo sta per essere scoperto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e il Riassunto della Puntata de Il Segreto del 18 giugno 2020. La Trama dell'Episodio in onda su Canale5 rivela che Pablo rischia di essere scoperto.

Carolina Solozabal è la protagonista delle Anticipazioni della Puntata de Il Segreto in onda Giovedì 18 giugno 2020; la poverina sta infatti vivendo un momento davvero drammatico a causa delle preoccupanti condizioni di salute del suo amato Pablo. La minore di Casa Solozabal, continua a mentire sul conto del fidanzato che, dopo aver disertato il servizio militare è nascosto in una baracca poco lontana dal paese. Un improvviso e immotivato svenimento del poverino però, rende tutto più complicato e la ragazza non sa per quanto ancora riuscirà a mantenere il segreto. Intanto, decisa a dare le necessarie cure a Pablo - un pasto caldo, coperte e medicine - inganna Encarnation. Vediamo insieme cosa succederà nell'episodio in onda su Canale 5 a partire dalle 13.40.

Il Segreto Anticipazioni: Carolina nei guai per aiutare Pablo

A casa Solozobal continuano i guai e stavolta la protagonista è Carolina. La terzogenita di Don Ignacio ha di recente ricevuto un misterioso messaggio e senza pensarci due volte ha lasciato la Casona, facendo temere una fuga. La giovane si è segretamente diretta verso un rifugio nel bosco in cui ha potuto riabbracciare Pablo. Il ragazzo, disperato, le ha raccontato di aver disertato il servizio militare e ha chiesto il suo aiuto per nascondersi. Carolina ha cercato di rassicurarlo ma in realtà è molto in ansia per il destino del povero Pablo...

Il Segreto: Pablo sta male!

La ragazza torna a casa è stata sottoposta ad un duro "interrogatorio" da parte di Manuela, ma non ha ceduto. Ovviamente la scaltra domestica, nonostante Carolina abbia eluso abilmente tutte le sue domande, non si è bevuta nessuna delle bugie raccontate. Carolina però ha altro a cui pensare, il suo unico cruccio è riuscire a salvare il suo amato dal carcere. Ad aggravare la situazione poi, è intervenuto un malore del giovane, che ha seriamente spaventato la Solozabal. Per quanto ancora dunque, riuscirà a mantenere il segreto?

Carolina inganna Encarnation, nella puntata de Il Segreto del 18 giugno 2020

Carolina è spaventata e vorrebbe poter raccontare tutto alla sua famiglia, cercare conforto e sostegno in loro. Purtroppo il rischio è troppo grande. E' per questo che preferirà prender tempo ed occuparsi da sola del povero Pablo. Per riuscirci però, dove necessariamente continuare a mentire. Saranno solo frottole infatti quelle racconterà ad Encarnation per convincerla a darle cibo, coperte e medicinali per curare il fidanzato. Ma la cuoca sarà così ingenua da credere alle bugie della ragazzina?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall'15 al 20 giugno 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.