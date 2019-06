Il Segreto Anticipazioni 18 giugno 2019: Il ritorno di Francisca Montenegro

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 18 giugno 2019, Fernando uccide i rapitori di Emilia e Alfonso ma la vera sorpresa è il ritorno di Francisca. La Montenegro si presenta davanti a lui con una pistola e il Mesia capisce di essere stato ingannato. Intanto i coniugi Castañeda decidono di tornare a Parigi per salvarsi dagli scagnozzi di De Ayala, ancora in circolazione. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.30 su Canale5.

Il ritorno di Francisca in questa puntata de Il Segreto del 18 giugno 2019

Maria ha raggiunto Fernando e con lui ha liberato Emilia e Alfonso. Il Mesia ha ucciso i rapitori, suoi ex complici ma prima di lasciare il covo dei malviventi, si è ritrovato davanti la faccia della sua vecchia nemica: Francisca. La Montenegro torna dalla tenebre ed è armata; gli punta infatti una pistola in faccia, pronta a fare fuoco. Fernando capisce che era tutto combinato. È caduto in una trappola per cui ha rischiato la sua stessa vita!

Fernando scopre l'inganno

Il Mesia è caduto in una trappola degna di lui. Maria, Francisca, Raimundo e Gonzalo gli hanno teso un vero e proprio scacco matto. La Montenegro, convinta dal marito, non spara al suo antico nemico, che scopre così come sono andate davvero le cose. La matrona ha simulato la sua morte e Maria la rottura del suo matrimonio, per scoprire se Fernando fosse o meno coinvolto nel rapimento di Emilia e Alfonso. Nel frattempo questi ultimi due sono costretti a tornare a Parigi perché ancora ricercati dagli scagnozzi di Perez De Ayala. Prima però vogliono dare un abbraccio ai loro figli, che si sono accorti dello stato interessante della loro mamma. Matias, insieme a Marcela e la piccola Camelia, sono commossi e il ragazzo impulsivamente chiederà ai genitori di seguirli in Francia ma poi...cambierà idea.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 17 al 21 giugno 2019