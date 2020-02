Il Segreto Anticipazioni 18 febbraio 2020: Maria e Irene alleate contro Dori

Anticipazioni TV

Maria chiede a Irene di aiutarla a trovare informazioni su Dori. La Campuzano si mette subito all'opera.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani - martedì 18 febbraio 2020 - Maria è molto spaventata. Ora che sa che Dori è un personaggio pericoloso, chiama in aiuto Irene, a cui consegna una misteriosa lettera. La Campuzano si metterà alla ricerca di preziose informazioni. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Maria scopre che Dori è pericolosa in questa puntata de Il Segreto del 18 febbraio 2020

I dubbi di Maria sono stati drammaticamente confermati. La Castañeda, desiderosa di scoprire la verità, ha drogato Dori per costringerla a raccontare il suo passato. Quello che purtroppo è venuto alla luce è un terribile segreto, che la Vilches sta mantenendo da molti anni e che mette in pericolo sia Maria che la misteriosa Clara. La donna che l'infermiera ha nominato nel suo stato di trance rischia la sua vita e anche i suoi figli sono in pericolo. La figlioccia di Francisca è decisa a intervenire e chiama in suo soccorso l'unica in grado di indagare per suo conto: Irene.

Il Segreto: Irene e Maria alleate contro Dori

Maria, con una scusa, si mette in contatto con Irene e ottiene che la Campuzano vada a trovarla. La Castañeda ha una missione importantissima da affidarle: indagare sulla misteriosa Clara e suoi suoi figli. Maria consegna nelle mani della giornalista una lettera dal contenuto sconosciuto e la invita a cercare informazioni in giro, per trovare finalmente una soluzione al mistero che circonda Dori. Tutto questo ovviamente senza che l'infermiera e tanto meno Fernando - che sì è scoperto essere amanti - si rendano conto di quanto stanno macchinando insieme.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.